韩国廉航瞄准中国市场 寻找高油价下新利润来源

纽斯频通讯社首尔4月23日电 在国际油价高企、区域航线竞争加剧背景下，韩国低成本航空公司（LCC）加快布局中国航线，将其视为新的盈利增长点。不过，由于韩中航线市场长期由大型航空公司主导，业界呼吁进一步优化市场结构，扩大竞争主体参与度。

【插图=AI生成】

据航空业22日消息，随着东南亚航线收益率下降，多家韩国低成本航空公司近期调整经营策略，计划增加中国航线运力。

业界表示，受运力增加导致票价回落，以及汇率、油价上涨推高运营成本等因素影响，东南亚航线盈利空间收窄，而中国航线因需求恢复较快、票价水平相对较高，吸引力明显上升。

数据显示，近期韩中航线旅客需求持续回升。分析认为，中国航线多为中短程航线，机票价格在整体出行成本中的占比较低，因此燃油附加费上涨对出行需求影响相对有限。同时，团客、自由行以及商务差旅需求同步增长，也有助于提升航线收益。

对低成本航空公司而言，中国航线还可提升窄体客机等短程机型的使用效率，因此被视为重要经营选择。

不过，有声音指出，目前韩中航线竞争格局仍较集中。按去年旅客运输份额计算，大韩航空占41.28%，韩亚航空占39.89%，两家公司合计已超80%。

若加上真航空1.81%、釜山航空2.7%、首尔航空1.13%，韩进集团系航空公司几乎占据市场绝大部分。

相较之下，非韩进系航空公司份额明显偏低，济州航空为5.43%，易斯达航空3.59%，德威航空3.59%，合计仅13.2%。

分析认为，如果市场竞争主体进一步增加，将有助于提升航线服务质量、优化票价结构，并为旅客提供更多选择。

另有业内人士预计，随着韩中人员往来恢复和旅游需求增长，未来两国航线竞争将继续升温，中国市场有望成为韩国航空业新的增长方向。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社