엔믹스, 신보 타이틀곡은 '헤비 세레나데'…한로로 작사 참여

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엔믹스가 신곡 '헤비 세레나데(Heavy Serenade)'로 신선한 음악 케미스트리를 발휘한다.

엔믹스는 오는 5월 11일 미니 5집 '헤비 세레나데' 발매에 앞서 공개한 프로모션 스케줄러, 앨범 트레일러 영상을 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엔믹스. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.04.23 alice09@newspim.com

지난 22일 오후에는 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 앨범 트랙리스트 이미지와 모션 포스터 영상을 선보였다.

트랙리스트에 따르면 신보에는 미니 5집과 동명의 타이틀곡 '헤비 세레나데'를 비롯해 '크레센도(Crescendo)', '아이디절빗(IDESERVEIT)', '디프런트 걸(Different Girl', '수페리어(Superior)', '라우드(LOUD)'까지 총 6곡이 수록된다.

특히 이번 타이틀곡은 싱어송라이터 한로로가 노랫말을 써 두 대세 아티스트의 특별한 감성 조화를 확인할 수 있다.

또한 멤버 릴리와 배이는 각각 1번 트랙 ' 크레센도'와 4번 트랙 '디프런트 걸' 작사에 참여했고, 릴리는 6번 트랙 '라우드' 가사를 단독으로 완성해 음악 역량을 드러냈다.

이들은 새 앨범 발매 전 수록곡을 미리 선보이고 이유 있는 자신감을 보여준다. 4월 24일에는 글로벌 e스포츠 기업 T1 엔터테인먼트 앤 스포츠가 주최하는 e스포츠 페스티벌 'LCK 팀 로드쇼: T1 홈그라운드' 전야제 '이브 페스타'에서 '수페리어' 무대를 펼치며, 28일 '크레센도' 뮤직비디오를 선공개한다.

엔믹스의 2026년 첫 컴백작 '헤비 세레나데'와 동명 타이틀곡은 5월 11일 오후 6시 발매된다.

alice09@newspim.com