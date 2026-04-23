전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
전국 경북

속보

더보기

첫 3선 시장시대 여나…주낙영, 국힘 경주시장 공천 티켓 확보

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 주낙영 예비후보가 22일 국민의힘 경주시장 공천 티켓을 거머쥐었다.
  • 20~21일 경선에서 박병훈·여준기·이창화 후보를 제치고 후보로 결정됐다.
  • 3·3·3 비전 제시하며 3선 도전과 시민 대통합을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"하나된 힘, '3·3·3 비전'으로 경주 대도약 완수할 것"

[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 주낙영 예비후보가 국민의힘 경주시장 공천 티켓을 거머쥐면서 '3선 경주시장' 고지에 성큼 다가섰다.

주 예비후보는 지난 20~21일 진행된 국민의힘 경주시장 경선에서 박병훈·여준기·이창화 후보를 따돌리고 국민의힘 경주시장 후보로 최종 결정됐다.

주낙영 예비후보가 국민의힘 경주시장 공천 티켓을 거머쥐면서 '3선 경주시장' 고지에 성큼 다가섰다.[사진=주낙영 예비후보] 2026.04.23 nulcheon@newspim.com

국민의힘 경북도당 공천관리위원회는 22일 이 같은 내용을 담은 경선 결과를 발표했다.

주 예비후보가 국민의힘 경주시장 후보로 최종 결정되면서 현재까지 더불어민주당이나 무소속 등 상대 후보가 없는 상황을 감안하면 무투표 당선도 예상된다. 특히 주 후보가 이번 경선 기간 슬로건으로 내건 '첫 3선 경주시장 시대' 출현에 관심이 집중된다.

공천 결과가 나오자 주 후보는 '국힘 경주시장 수락' 담화문을 통해 "하나 된 힘으로 '3·3·3 비전'을 실현해 경주 대도약을 완수하겠다"며 강한 본선 승리 의지를 밝혔다.

주 후보는 "경주의 미래를 다시 맡겨주신 시민들의 지지와 성원은 경주 발전을 중단 없이 완수하라는 준엄한 명령"이라며 "경선에서 끝까지 선전하신 후보님들께 깊은 위로와 감사의 말씀을 드린다"고 전했다.

주 후보는 "세 분 후보가 보여주신 경주에 대한 열정과 비전까지 온전히 품어 안고, 하나 된 힘으로 본선 승리와 경주 발전을 향해 흔들림 없이 나아가겠다"며 통합 의지를 강조했다.

주 후보는 이번 '3선 도전'에 나서면서 시종일관 '경주시의 완성론'을 피력했다.

주 후보는 경주 미래를 위한 대도약의 핵심 동력으로 '3·3·3 비전'을 제시하고 '예산 3조 원 시대'와 '3만 개의 일자리 창출'을 약속했다.

주 후보는 또 "자신의 40년 행정 경험과 탄탄한 중앙 네트워크를 경주 발전을 위한 '소중한 자산'으로 정의하고 이를 시정 운영에 적극 쏟아붓겠다"고 피력했다.

그는 "주낙영을 경주 발전을 위한 가장 강력한 도구로 써 달라"며 "검증된 추진력으로 막힌 길을 뚫고, 시민이 체감하는 삶의 실질적 변화를 반드시 만들어 내겠다"고 강조했다.

그러면서 주 후보는 "이제는 지지했던 후보를 떠나 '경주'라는 이름 아래 하나로 결집해야 한다"고 역설하고 "하나 된 힘으로 더 큰 경주, 행복한 시민의 시대를 함께 열어가자"며 '경주시민 대통합'을 강조하고 "더 낮은 자세로 시민의 목소리를 듣고, 더 절실한 마음으로 뛰겠다"며 지지를 호소했다.

nulcheon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동