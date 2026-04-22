LG헬로비전, '태군노래자랑' 시즌4 22일 첫 방송

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오후 7시반 더라이프 채널에서 첫 방송

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG헬로비전의 오리지널 예능 '태군노래자랑' 시즌4가 22일 첫 방송된다.

트로트 가수 나태주와 박군이 노래방 기계를 들고 전국을 돌며 진행하는 로컬 노래자랑 프로그램이다. 참가자들은 노래방 점수로 승부를 겨루며 지역 주민 누구나 참여할 수 있다.

LG헬로비전의 오리지널 예능 '태군노래자랑' 시즌4가 22일 첫 방송된다. 트로트 가수 나태주와 박군이 노래방 기계를 들고 전국을 돌며 진행하는 로컬 노래자랑 프로그램이다. 참가자들은 노래방 점수로 승부를 겨루며 지역 주민 누구나 참여할 수 있다. [사진= LG헬로비전]

22일 오후 7시 30분 더라이프 채널에서 첫 방송되며, 지역채널에서는 같은 날 오후 8시 30분에 볼 수 있다. 더라이프2, K-STAR, 대교 뉴이프 plus, 유튜브 채널 '헬로라이프', 티빙, 웨이브, 왓챠 등에서도 시청 가능하다.

지난 시즌3는 유튜브에서 높은 인기를 얻었다. 누적 조회수가 약 7800만 회에 달했으며 1,000만 조회수를 넘긴 쇼츠 콘텐츠도 4건이다. 단일 쇼츠 영상은 최고 1681만 조회수를 기록했다.

시즌4는 이전 시즌에서 화제를 모았던 출연자들이 회차별로 재출연한다. 독보적인 가창력이나 예능감으로 주목받았던 출연자들이 나태주, 박군과 다시 만나 무대를 선보인다.

첫 방송은 진해 군항제 현장에서 진행된다. 벚꽃을 배경으로 참가자들의 노래 대결을 펼친다.

origin@newspim.com