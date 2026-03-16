LG헬로비전-경기시청자미디어센터, 경기 지역민 위한 'AI디지털 교육' MOU 체결

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG헬로비전이 지역 사회의 디지털 격차를 해소하고 실질적인 기술 활용을 돕기 위한 맞춤형 AI 교육 지원에 나선다.



LG헬로비전은 시청자미디어재단 경기시청자미디어센터와 지역 밀착형 'AI 상생 교육'을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 16일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 토대로 급변하는 AI 환경에서 지역 취약계층과 소상공인이 소외되지 않도록 맞춤형 AI교육 프로그램을 제공하고, 지역 밀착형 디지털 상생 모델을 구축한다는 목표다.

LG헬로비전과 시청자미디어재단 경기시청자미디어센터가 지난 12일 경기도민 AI 교육 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 사진은 12일 경기시청자미디어센터에서 진행된 업무 협약식에서 (왼쪽부터) 임성원 LG헬로비전 상무와 성경훈 경기시청자미디어센터장이 기념 촬영을 하고 있는 모습. [사진=LG헬로비전]

이번 협약식은 지난 12일 경기도 남양주시에 위치한 경기시청자미디어센터에서 임성원 LG헬로비전 상무, 성경훈 경기시청자미디어센터장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다. 양사는 ▲지역별 특화 AI 교육 프로그램 시범운영 ▲디지털 취약계층 대상 AI 활용 역량 강화 ▲지역 인프라 기반 사회공헌 활동 등에 힘을 모으기로 했다.



경기도 남양주시에서는 '우리동네 소상공인 AI 디지털 교실'이 지난 3일 운영됐다. 소상공인들이 AI를 활용해 홍보용 숏폼 영상을 직접 제작하고, 이를 실제 가게 홍보에 활용하는 실습 위주의 교육이 진행됐다. 이를 통해 소상공인들이 복잡한 편집 기술 없이도 AI로 직접 가게를 홍보하는 실력을 갖출 수 있게 됐다.



경기도 부천시에서는 한국펄벅재단과 함께 '결혼이주여성 AI 디지털 교실'을 열어 다문화 가정의 한국 사회 적응을 돕는 교육이 지난 10일 이뤄졌다. AI 챗봇을 활용한 한국어 학습부터 AI 기반 문서 작성 및 이미지 제작 실습까지 맞춤형 프로그램이 제공됐으며, 보이스피싱 등 디지털 범죄 예방 교육도 병행했다.



성경훈 경기시청자미디어센터장은 "이번 협약은 지역 주민들이 AI 기술을 도구로 삼아 경제적 활동과 사회적 소통을 활발히 이어갈 수 있는 계기가 될 것이다"며 "누구나 기술의 혜택을 누릴 수 있는 지속 가능한 디지털 배움터를 조성하겠다"고 말했다.



임성원 LG헬로비전 홍보·대외협력센터 상무는 "우리동네 소상공인과 이웃들이 AI를 활용해 삶의 활력을 찾을 수 있도록 실질적인 도움을 드리고자 한다"며 "민관 협력을 통해 지역 특색에 맞는 디지털 상생 활동을 꾸준히 이어갈 계획이다"고 밝혔다.



한편, 양사는 이번 3월 시범 사업의 성과를 바탕으로 오는 5월 2회차 교육을 이어가며 교육의 연속성을 확보할 계획이다. LG헬로비전은 정부의 디지털 포용 정책 기조에 맞춰 교육 프로그램과 대상 지역을 경기 전역으로 점진적으로 확대할 예정이다.

yuniya@newspim.com