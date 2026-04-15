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LG헬로비전, 취향 존중 VOD 스트리밍 서비스 '월정액 전용관' 출시

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  • LG헬로비전이 15일 헬로tv에 중국 드라마 전용 '월정액 전용관'을 오픈했다.
  • AsiaN과 제휴해 133번 채널로 월 5000원에 무제한 정주행 콘텐츠를 제공한다.
  • 마니아층 수요 반영, 론칭 이벤트로 금·쿠폰·TV코인을 증정한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG헬로비전은 자사 케이블TV 서비스인 헬로tv에서 특정 장르를 깊이 있게 즐기는 콘텐츠 마니아들을 위해 취향 존중 VOD 스트리밍 서비스 '월정액 전용관'을 신규 오픈했다고 15일 밝혔다. 첫 번째 서비스로 아시아 콘텐츠 전문 PP 'AsiaN'과 손잡고 중국 드라마 전용관을 선보였다. 향후 경제∙건강 등 마니아층이 두터운 다양한 장르로 전용관 라인업을 확대해 나갈 계획이다.

LG헬로비전은 이번 서비스가 시청자와 PP사 모두에게 긍정적인 효과를 줄 것으로 기대하고 있다. 시청자에게는 콘텐츠 탐색에 따르는 피로도를 줄여 '보는 즐거움'에 집중할 수 있는 환경을 제공한다. PP사에게는 자사 콘텐츠를 자연스럽게 노출함으로써 브랜드 인지도와 콘텐츠 도달률을 높이는 기회가 된다.

LG헬로비전이 자사 케이블TV 서비스인 헬로tv에서 취향 존중 VOD 스트리밍 서비스 '월정액 전용관'을 오픈했다고 15일 밝혔다. [사진=LG헬로비전]

이번 서비스는 헬로tv 133번 채널을 통해 제공된다. 기존 VOD 서비스가 시청자가 직접 콘텐츠를 검색하고 회차별로 선택해야 했다면, 이번 서비스는 '편안한 시청' 환경을 VOD에 접목한 것이 특징이다. 

월정액 서비스에 가입한 시청자가 133번 채널에 진입하기만 하면 편성 목록에 따라 나오는 인기 중국 드라마를 1회부터 마지막 회까지 별도 조작 없이 정주행할 수 있다. 특히 이번 전용관에서는 기존 VOD 서비스에서 접하기 어려웠던 'AsiaN' 콘텐츠를 포함해 차별화된 중국 드라마 콘텐츠를 선보인다. '태평년', '수룡음', '헌어' 등 최신 인기작을 비롯해 다양한 장르의 프리미엄 콘텐츠를 월 5000원(부가세 별도)의 합리적인 가격으로 무제한 감상할 수 있다.

LG헬로비전은 '정주행' 수요가 높은 드라마 장르의 특성을 반영해 이번 서비스를 기획했다. TV 리모컨 번호 입력을 통한 자연스러운 접근을 유도하고, 월정액 가입 시 콘텐츠가 자동으로 이어지는 '연속 재생' 기능을 통해 시청 몰입감을 극대화했다는 설명이다.

이번 서비스는 우선 헬로tv HD 셋톱박스 이용 고객을 대상으로 제공된다. 향후 이용 범위를 확대해나갈 계획이다.

서비스 론칭을 기념해 풍성한 이벤트도 진행된다. 다음 달 10일까지 'AsiaN 월정액'에 신규 가입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲순금 1돈(1명) ▲스타벅스 커피 쿠폰(50명)을 증정한다. 가입자 전원에게는 헬로tv에서 현금처럼 사용 가능한 TV코인 5000원을 지급한다. 당첨자는 5월 중 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

홍원덕 LG헬로비전 상무(컨슈머그룹장)는 "이번 서비스는 특정 장르 콘텐츠를 깊이 있게 즐기는 마니아층의 수요를 반영한 서비스"라며 "앞으로도 전문 PP사와의 협력을 통해 장르 특화 상품을 지속 확대하고, 고객 맞춤형 콘텐츠 경험을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

yuniya@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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