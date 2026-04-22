제28회 원주한지문화제 내달 1~5일 개최...한지의 가치 세계에 전파

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제28회 원주한지문화제가 오는 5월 1일부터 5일까지 닷새 동안 원주한지테마파크 일원에서 펼쳐진다.

이번 축제는 오는 11월 중국 샤먼에서 유네스코 세계문화유산으로 등재될 인류무형유산을 기념하며, K-한지와 한지문화의 원류를 세계에 알리는 중요한 기회가 될 전망이다.

올해 축제의 슬로건은 '원주의 매력, 한지의 가치! 한지, 세계 속에 서다'로 정해졌으며, 여섯 개의 전시행사와 특별행사, 체험행사, 두 개의 공공미술 프로젝트, 공연 및 이벤트, 한지붕마켓 등이 마련된다.

축제의 전시행사 중 하나로 한·불수교 140주년을 기념한 프랑스 현대 조형예술가 장피에르 브리고디오 초대전이 열리며, 작가는 원주오색한지를 활용한 작품을 선보인다.

원주한지문화제 종이숲.[사진=한지문화재단] 2026.04.16 onemoregive@newspim.com

이번 특별전은 작가와 한지문화재단의 지속적인 교류를 기념하는 행사로, 원주한지테마파크의 1층 역사실에서는 '세계 3대 도시 종이전'도 진행된다. 이 외에도 '제26회 대한민국한지대전'의 수상작 전시가 2층 기획전시실1에서 마련될 예정이다.

올해 설치미술의 야외 전시인 종이숲 프로젝트는 '움직이는 도시 2026 – 한지, 세계 속에 서다'를 주제로 진행된다. 지역 작정 정지연의 작품이 발표되며, 8미터 높이의 원형 기둥 12개가 행사장에 설치된다. 작품은 한지 도시의 오랜 역사와 이야기를 반영하고 있으며, 유네스코 등재를 앞둔 한지의 시간을 담고 있다. 이 외에도 '빛과 바람의 공간' 프로젝트가 행사의 화려함을 더할 예정이다.

특별행사 '2026'은 유네스코 등재 기원을 목표로 닥나무로 한지를 제작하며 진행될 예정으로, 한지문화재단과 원주한지보존회 등의 협력으로 이루어진다. 관람객들은 닥나무 찌기, 벗기기, 펄프 만들기 등의 프로그램에 참여하게 되며, 한지뜨기 전 과정을 경험하면서 문화체험의 기회를 가질 수 있다. 행사 기간 동안 닥나무 차도 제공된다.

올해 축제의 새로운 프로그램으로 종이와 빛의 계단이 소개된다. 2026개의 초록 꾸밈등이 전시되며, 이 프로젝트는 지역의 공공기관과 협력하여 추진된다. 지난 2022년부터 시작된 이 프로그램은 지역경제 활성화를 위한 지원사업의 일환으로 진행되고 있다.

축제 기간에는 52개 어린이집에서 2026명의 아동이 참여한 '풀뿌리한지등'과, 학생들이 수채화를 그리는 '한지는 내 친구' 등이 열린다. 이 외에도 원형 광장에서는 '페이퍼메이킹' 참여 행사가 진행되며, 관람객이 1만 명 이상 참여할 예정이다.

황금연휴 동안 관람객을 위한 맞춤형 체험 프로그램과 다양한 현장 이벤트가 마련된다. 축제는 원주문화원, 검찰청, 법원, 남부체육센터, 이화마을 공영주차장을 이용할 수 있으며, 자원봉사단이 안전 확립을 위한 사전 교육을 완료했다.

축제는 아날로그 감성을 부각시키며 시민이 함께하는 장으로 꾸며질 예정이다.

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