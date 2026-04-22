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2026.04.22 (수)
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미술계 대작 쏠림 심화…100억대 대작 2점이 만든 '극단적 양극화'

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AI 핵심 요약

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  • 카이연구소가 22일 1분기 미술경매 낙찰총액 685억원으로 전년比 161.7% 급등 분석했다.
  • 대작 2점(254억원) 제외시 시장 규모 전년과 비슷하고 낙찰률 상승은 출품량 감소 탓이다.
  • K자 양극화로 대형사만 선전하며 글로벌 VIP 비공개 경매 추세 확산된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국미술품감정연구센터 연구소 카이 올 1분기 분석

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 1분기 국내 미술 경매 시장이 전년 대비 161.7% 급등이라는 숫자를 내걸었지만, 그 이면은 소수의 초고가 대작이 만들어낸 착시에 불과하다는 분석이 나왔다.

올 1분기 미술시장에서 막강한 영향력을 행사한 대작 2점의 낙찰가. [자료= 한국미술품감정연구센터 연구소 카이]

한국미술품감정연구센터 기업부설연구소 카이(KAAAI)가 22일 발간한 '2026년 1분기 미술시장 분석보고서'에 따르면, 국내 8개 주요 경매사의 1분기 낙찰총액은 약 685억 원(수수료 미포함, 미술품만 집계)으로 전년 동기 261억 원 대비 크게 뛰었다.

하지만 한국미술품감정연구센터 기업부설연구소 카이는 "시장 전반의 회복으로 보기 어렵다"고 못 박았다. 근거는 두 점의 작품이다. 지난 3월 서울옥션에서 나라 요시토모 회화가 150억 원에 낙찰돼 국내 경매 최고가를 경신했고, 쿠사마 야요이 작품도 104억 원에 거래됐다. 두 작품의 합산액 254억 원만으로 전년도 1분기 전체 낙찰총액에 거의 육박한다. 이 두 점을 제외하면 시장의 실질적 규모는 전년과 크게 다르지 않다는 뜻이다.

거래 활력을 보여주는 낙찰률도 표면과 실제가 다르다. 평균 낙찰률은 52.2%로 전년 동기(48.2%) 대비 4.0%포인트 올랐지만, 같은 기간 출품작 수 자체가 17.9% 줄어든 결과다. 출품량이 줄면서 분모가 작아진 만큼, 낙찰률 상승을 수요 회복의 신호로 보기엔 무리가 있다.

◆ K자 양극화, 대형사만 웃었다
경매사 간 격차도 뚜렷하게 벌어졌다. 케이옥션(낙찰률 57.5%)과 아이옥션(62.9%) 등 대형 오프라인 채널은 자본이 집중, 상대적으로 선전했다. 반면 서울옥션(49.5%)을 포함한 중소 경매사와 온라인 채널은 유찰률이 50%를 웃돌며 부진에서 벗어나지 못했다.

카이는 "불확실한 거시경제 환경 속에서 '가치 검증이 끝난 안전자산'에만 지갑을 여는 보수적 소비 패턴이 극대화된 결과다"라고 설명했다.

우량작 쏠림 현상은 글로벌 무대에서도 동일하게 나타났다. 크리스티, 소더비, 필립스 등 3대 경매사의 1분기 낙찰총액은 17억 달러(약 2조 5,755억 원, 수수료 포함)로 전년 대비 64.3% 성장했다. 단일 소유자 컬렉션이 흥행을 이끌었고, 런던과 뉴욕 등 전통적 경매 허브가 회복세를 보였다.

아시아 시장의 현재를 보여주는 아트바젤 홍콩에서는 구매 기준이 한층 까다로워졌다는 점이 확인됐다. 무조건적인 초고가 매입보다는 검증된 300만 달러 안팎의 작품이나 합리적인 5만 달러 이하 중저가 작품 위주로 거래가 성사됐다. 컬렉터들이 '선별적 매입'으로 전략을 바꾸고 있다는 신호다.

[자료= 카이]

가장 주목한 트렌드는 최상위 시장의 '다크 모드' 전환이다. 대중의 시선이 닿는 공개 경매를 벗어나 소수의 VIP만 참여하는 비공개 경매가 글로벌 하이엔드 시장을 빠르게 잠식하고 있다는 것이다.

한국 시장에서도 같은 흐름이 감지된다. 오는 7월 '미술서비스업 신고제' 시행을 앞두고 거래 내역 노출을 꺼리는 초고액 자산가들이 공개 경매에서 이탈해 프라이빗 세일로 이동하는 경향이 짙어지고 있다는 분석이다.

한국미술품감정연구센터 측은 "1분기의 화려한 기록 경신은 시장 전체의 온기가 회복된 것이 아니라, 대형 경매사의 치밀한 기획과 자본력이 탄탄한 극소수 상위 컬렉터가 만들어낸 선택적 강세"라고 진단했다. 이어 "단기적 호가 상승에 기대기보다 유동성이 시장 전반으로 고르게 스며들 수 있도록 세컨더리 마켓(재유통 시장)의 전문성을 강화해야 한다"고 강조했다.

fineview@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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