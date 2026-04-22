대전 동구·의사회, 방문진료 통합돌봄 협약 체결

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구는 22일 구청장 접견실에서 대전 동구 의사회와 '지역사회 통합돌봄 방문진료사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 거동이 불편한 노인과 장애인 등 의료취약계층을 대상으로 방문의료 서비스를 제공하고 통합돌봄사업과의 연계를 강화하기 위해 마련됐다.

대전 동구–동구 의사회 방문진료사업 업무협약식. [사진=대전 동구] 2026.04.22 nn0416@newspim.com

협약에 따라 동구는 방문진료 대상자 발굴과 서비스 연계 등 사업 전반을 지원하고 동구 의사회는 일차의료 진료수가 시범사업에 참여하는 의료기관을 중심으로 방문진료를 수행한다.

방문진료는 건강 상태 확인, 기본 처치와 처방은 물론 통합돌봄 대상자에 대한 복지·의료 서비스 연계까지 포함된다.

박희조 동구청장은 "지역 의료자원과의 협력을 통해 방문진료 서비스의 전문성과 지속성을 강화하고 의료 사각지대를 줄이겠다"고 말했다.

한편 '일차의료 진료수가 시범사업'은 의사가 환자의 가정을 방문해 진찰과 상담, 검사, 투약 등을 제공하고 이에 따른 비용을 건강보험 수가로 보전하는 제도다.

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