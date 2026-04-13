"낭만과 추억 함께 쌓는다"...대전 동구 '달빛 야외도서관' 개최

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 13일 17일과 18일 구청 잔디광장에서 달빛 야외도서관을 개최한다.
- 오후 4시부터 9시까지 야외 서재로 꾸며 도서 대여와 문화공연을 즐긴다.
- 어린이 독서 빙고와 달빛 약국 등 가족 참여 프로그램을 강화했다.
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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 동구는 오는 17일과 18일 구청 잔디광장에서 '2026 동구 달빛 야외도서관'을 개최한다고 13일 밝혔다.
달빛 야외도서관은 도심 속 달빛 아래에서 책과 휴식을 함께 즐길 수 있는 야간 독서문화 프로그램으로 지난 2024년 첫 개최됐다.
행사 기간 중 동구청 잔디광장은 오후 4시부터 밤 9시까지 은은한 조명과 함께 빈백, 텐트, 테이블 등이 어우러진 야외 서재로 꾸며진다. 방문객들은 비치된 도서를 자유롭게 읽을 수 있다.
또 야외 공간의 특성을 살린 문화공연도 진행된다. 오는 17일 오후 7시 10분에는 '버블매직쇼'가, 18일 오후 7시 30분에는 LED 촛불 조명과 함께 감미로운 선율을 감상하는 '캔들 클래식' 공연이 펼쳐질 예정이다.
특히 올해에는 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 참여형 프로그램이 한층 강화됐다. 주요 프로그램은 ▲독서 빙고 대회 ▲달빛 약국(맞춤형 도서 추천 상담) ▲달빛 텃밭(재활용 컵 지참 시 봄꽃 나눔)▲달빛 책나눔 등으로 체험을 통해 자연스럽게 독서에 대한 흥미를 높일 수 있도록 구성됐다.
아울러 지역 대학과 연계한 관학협력 체험부스도 운영돼 다채로운 참여 기회가 제공될 예정이다. 행사 관련 자세한 사항은 도서관 홈페이지 공지사항을 참고하거나 가오도서관으로 문의하면 된다.
박희조 동구청장은 "달빛 야외도서관은 책과 문화, 휴식이 어우러진 동구의 대표적인 야간 문화 행사"라며 "올해는 더욱 다채롭고 풍성한 콘텐츠를 준비한 만큼, 많은 주민들이 함께 즐기며 소중한 추억을 쌓길 바란다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com