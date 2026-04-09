"아빠랑 드론 배워요"...대전 동구, 드론체험 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 9일 4월부터 11월까지 '2026년 드론체험 프로그램'을 운영한다고 밝혔다.
- 초등학교 4학년 이상 가족 30팀 75명을 13일부터 17일까지 모집하며 입문반과 중급반으로 나뉜다.
- 이론 교육부터 비행 실습, VR 체험, 항공촬영까지 단계별 맞춤형으로 진행된다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구의 인기 프로그램인 드론체험 교육이 올해도 열린다.
동구는 4월부터 오는 11월까지 구청과 동구 청소년자연수련원에서 '2026년 드론체험 프로그램'을 운영한다고 9일 밝혔다.
'드론체험 프로그램'은 지난 2023년부터 체험형 과학 교육 기회 제공으로 구민들의 높은 관심과 호응 속에 꾸준히 운영돼 왔으며, 올해는 '드론, 동구의 미래를 띄우다'를 주제로 진행된다.
참가 신청은 오는 13일부터 17일까지 동구 평생학습포털을 통해 가능하며 동구 초등학교 4학년 이상 가족을 대상으로 30팀, 총 75명을 선착순 모집할 예정이다.
프로그램은 ▲부모와 자녀가 함께 드론을 체험하고 드론 4종 자격증 취득을 지원하는 '가족과 함께하는 드론입문반'(1·2기)▲자격증 취득자를 대상으로 드론 장애물 경주 및 항공촬영을 체험하는 '가족과 함께하는 드론중급반'(3기) 등 총 3기로 구성된다.
특히 드론 이론 교육을 비롯해 ▲기초·종합 비행 실습▲VR 드론체험▲드론 항공촬영 및 영상 편집까지 단계별 맞춤형으로 구성돼 참가자들이 드론 활용 전반을 체험할 수 있도록 했다.
박희조 동구청장은 "4차 산업혁명 시대에 맞춰 구민이 체감하고 즐길 수 있는 드론 교육을 지속적으로 확대해 왔다"며 "앞으로도 더 많은 가족이 드론을 비롯한 다양한 과학 분야를 경험할 수 있도록 교육 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
한편 프로그램 관련 자세한 사항은 동구청 미래교육로 문의하면 된다.
nn0416@newspim.com