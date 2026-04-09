"진로, 우리가 찾아줄게"...대전 동구, 직업체험 운영 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 9일 대전보건대학교와 지역 청소년 진로 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다.
- 보건·의료 분야 특화 교육 인프라를 활용해 학생들에게 실무 중심의 진로 탐색 기회를 제공한다.
- 양 기관은 미래 인재 양성과 지속 가능한 진로체험 인프라 공동 활용 등에서 협력한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구가 지역 대학과 청소년 진로 찾기에 나섰다.
대전 동구는 대전보건대학교와 지역 내 아동·청소년의 진로 역량 강화를 위한 '진로·직업체험 프로그램 운영 업무협약'을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 협약은 보건·의료 분야 특화 교육 인프라를 활용해 지역 학생들에게 실무 중심의 진로 탐색 기회를 제공하고 양 기관의 교육자원과 콘텐츠를 연계해 자기주도적 진로개발 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 구는 구청 홈페이지과 지역 내 초중고등학교를 통해 프로그램 홍보와 참여 연계를 지원한다. 대전보건대학교는 보건·의료 분야 체험 콘텐츠와 교육 공간을 제공할 계획이다.
또 양 기관은 보건·의료 자원을 활용한 ▲미래 인재 양성▲지속 가능한 진로체험 인프라 공동 활용▲지역사회 연계 교육 네트워크 구축 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 방침이다.
박희조 동구청장은 "보건·의료 분야 특화 역량을 갖춘 대전보건대학교와의 협력을 통해 학생들이 보다 구체적으로 미래를 설계할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역 교육자원을 적극 연계해 실효성 있는 진로교육 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 동구 진로·직업체험 프로그램은 학교 단위 단체 신청 또는 진로체험망 '꿈길' 시스템을 통해 신청할 수 있다.
nn0416@newspim.com