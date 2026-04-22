KB증권, '국내 주식 옮기고 거래하면 쿠폰이 와르르' 이벤트 실시

국내 주식 타사대체 입고·거래 고객 대상

최대 450만원 쿠폰 지급 및 축하금 당첨 기회 제공

시즌1 미충족 고객 순입고 인정금액 우대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 오는 6월 30일까지 국내 주식 타사대체 입고 고객을 대상으로 '국내 주식 옮기고 거래하면 쿠폰이 와르르! 시즌2' 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

KB증권에 따르면 이번 이벤트는 비대면 또는 은행 연계 종합위탁계좌를 보유한 국내 거주 개인 고객을 대상으로 하며 응원 쿠폰과 입고·거래 금액에 따른 국내 주식 쿠폰 및 축하금, 마이데이터 연계 시크릿 혜택 등을 제공한다.

회사는 이벤트 신청 고객 전원에게 국내 주식 100만원 이상 매수 시 사용할 수 있는 1만원 상당의 응원 쿠폰을 즉시 지급한다. 추가 혜택을 받기 위해서는 이벤트 기간 내 국내 주식 1000만원 이상을 타사에서 KB증권으로 순입고하고, 해당 계좌에서 국내 주식 1000만원 이상을 거래해야 한다. 단 7월 31일까지 순입고 금액 이상 자산을 유지해야 한다.

[사진=KB증권]

추가 혜택 지급 요건을 충족한 고객에게는 국내 주식 순입고 금액 1000만원당 2만5000원의 국내 주식 쿠폰이 제공되며, 1인당 최대 450만원까지 쿠폰 혜택을 받을 수 있다. 입고 대상은 국내 주식(KOSPI·KOSDAQ)과 국내 상장 ETF, ETN이다.

KB증권은 최근 주식시장 변동성 확대를 고려해 시즌1 참여 고객 중 조건을 충족하지 못한 고객을 대상으로 순입고 금액을 1.1배로 인정하는 우대 정책도 도입했다. 입고 금액당 쿠폰 제공 금액을 시즌1 대비 상향해 고객 체감 혜택을 강화했다. 다만 시즌1에서 이미 혜택을 받은 고객은 시즌2 조건을 충족하더라도 혜택 제공 대상에서 제외된다.

또한 국내 주식(KOSPI·KOSDAQ) 및 국내 상장 주식형 ETF, ETN의 누적 체결 거래 금액에 따라 총 650명을 추첨해 10만~50만원의 축하금을 지급한다.

오는 30일까지 마이데이터 서비스 가입과 자산 연동을 완료한 고객에게는 별도의 시크릿 혜택이 문자 메시지를 통해 추가로 안내되며, 기존 혜택과 중복으로 받을 수 있다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "시장 변동성이 확대된 환경에서도 고객이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 보상 체계를 강화하고, 기존 참여 고객을 위한 보완 혜택을 마련했다"며 "자산 이전과 거래 전반에서 차별화된 고객 경험을 제공함으로써 고객 만족도를 지속적으로 제고해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com