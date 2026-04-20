KB증권, 울진서 '행복뚝딱 의료봉사' 진행

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경북 울진군 후포면 어르신 130여 명 대상 종합 의료서비스 지원

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 전날 경상북도 울진군에서 농어촌 어르신들을 위한 '행복뚝딱 의료봉사'를 진행했다고 20일 밝혔다.

KB증권에 따르면 이번 봉사활동에는 KB증권 임직원과 '열린의사회' 의료진 등 40여 명이 참여했다.

이들은 울진군 후포면사무소에 마련된 임시 진료소에서 오전 9시부터 오후 2시까지 지역 어르신 130여 명을 대상으로 내과, 정형외과, 피부과, 안과 등 종합 의료서비스를 제공했으며, 진료 후에는 상비약과 영양제 등 의약품과 기념품을 전달했다.

지난 19일 경상북도 울진군에서 진행한 '행복뚝딱 의료봉사'에 참여한 KB증권 임직원과 열린의사회 의료진 및 자원봉사자가 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KB증권]

2023년에 시작된 행복뚝딱 의료봉사는 도농 간 의료 격차 해소를 위한 KB증권의 대표적인 사회공헌 사업이다. 회사는 열린의사회 전문 의료진과 함께 의료 복지 사각지대를 우선적으로 선정해 안전하고 전문적인 진료를 지원하고 있다.

KB증권은 지난해 총 5회의 의료봉사를 진행한 데 이어, 올해 지난 3월 전북 진안을 시작으로 경남 의령·경북 울진 등 총 3회의 활동을 펼쳤다. 이를 통해 현재까지 350여 명의 어르신에게 무료 의료 혜택을 제공하며 지역사회 밀착형 나눔과 함께 포용금융을 실천하고 있다는 설명이다.

강진두·이홍구 KB증권 대표이사는 "KB증권은 다양한 사회공헌활동을 통해 지역사회와 함께 성장하는 파트너가 되는 것이 목표"라며 "따뜻한 금융의 손길이 필요한 이웃들을 위해 진정성 있는 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com