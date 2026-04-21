KB증권, SK플래닛과 '임베디드 금융' 확대 위한 업무 제휴 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 21일 SK플래닛과 임베디드 금융 업무 제휴를 맺었다.
- 지난 17일 판교 SK플래닛 사옥에서 체결식을 열고 API 연동을 논의했다.
- 생활 플랫폼에 금융 API 연계로 편리한 서비스를 구축한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 21일 SK플래닛과 '임베디드 금융 비즈니스 운영을 위한 업무 제휴 계약'을 맺었다고 밝혔다.
KB증권에 따르면 체결식은 지난 17일 성남시 판교에 위치한 SK플래닛 사옥에서 진행됐으며, 행사에는 손희재 KB증권 디지털사업그룹장과 김교수 SK플래닛 사업본부장, 권현정 제휴사업그룹장 등이 참석했다.
양사는 응용프로그램 인터페이스(API) 연동 기반 서비스 고도화와 공동 비즈니스 추진을 위한 협력 방안을 논의했다.
KB증권과 SK플래닛은 이번 제휴를 통해 SK플래닛의 생활 밀착형 플랫폼에 KB증권의 금융 API를 연계함으로써 별도의 애플리케이션 이동 없이 금융서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축해 나갈 예정이다.
임베디드 금융은 비금융 플랫폼 내에 금융 회사의 서비스를 결합하는 형태를 의미한다. 양사는 API 연동을 기반으로 ▲플랫폼 맞춤형 금융서비스 제공 ▲사용자 중심 투자 서비스 구현 ▲데이터 기반 금융 경험 고도화 등 다양한 영역에서 협력을 확대해 나갈 방침이다.
손희재 디지털사업그룹장은 "이번 업무 제휴를 통해 금융서비스의 접점을 넓히고, 고객이 일상 속에서 보다 편리하게 금융을 접할 수 있는 환경을 구축해 나가겠다"며 "양사의 기술력과 노하우를 결합해 임베디드 금융 시장의 선도적 모델을 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com