충남교육청, 공무원 임용시험 경쟁률 5.5대 1

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[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청은 지난달 13일부터 17일까지 2026년도 지방공무원 임용시험 원서접수 결과 총 11개 직렬(직류)별 255명 모집에 1402명이 지원했다고 22일 밝혔다. 평균 경쟁률 5.5 대 1.

충남교육청 전경, [사진=충남교육청]

직렬별로는 ▲교육행정(일반) 9급은 171명 모집에 948명(5.54대1)▲교육행정(장애인) 9급은 15명 모집에 20명(1.33대1)▲교육행정(저소득) 9급은 3명 모집에 12명(4.0대1)▲전산 9급은 7명 모집에 46명(6.57대1)▲사서 9급은 8명 모집에 57명(7.13대1)▲공업(일반기계) 9급은 1명 모집에 11명(11.0대1)▲공업(일반전기) 9급은 4명 모집에 22명(5.5대1)▲시설(건축) 9급은 1명 모집에 6명(6.0대1)▲보건 9급은 1명 모집에 17명(17.0대1)▲식품위생 9급은 4명 모집에 39명(9.75대1), ▲기록연구직은 1명 모집에 9명(9.0대1)▲조리 9급은 8명 모집에 134명(16.75대1)▲운전 9급은 30명 모집에 81명(2.7대1)▲운전 9급(보훈부 추천)은 1명 모집에 0명(0.0대1)이 접수했다.

성별로는 남성 508명(36.2%), 여성 894명(63.8%)이다. 연령별로는 20세 이하가 29명(2.0%), 21세~30세는 674명(48.1%), 31세~40세는 395명(28.2%), 41세~50세는 234명(16.7%), 51세 이상은 70명(5.0%)으로 나타났다.

직렬별 원서접수 결과는 충남교육청 홈페이지 고시/공고란을 통해 확인할 수 있다.

필기시험은 오는 6월 20일에 치러진다. 필기시험 장소는 다음달 26일 도교육청 홈페이지를 통해 공지하고 이날부터 응시표를 출력할 수 있다.

gyun507@newspim.com