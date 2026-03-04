충남교육청, 올해 신규 공무원 255명 채용

[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청은 올해 지방공무원 255명을 신규 채용한다고 4일 밝혔다.
교육청은 교육행정직 189명 등 총 255명의 지방공무원을 신규 채용하는 '2026년도 지방공무원 공개(경력)경쟁임용시험 시행계획'을 발표했다.
2026년에는 공개경쟁시험으로 ▲교육행정(일반) 171명▲전산 7명▲사서 8명▲공업(일반기계) 1명 ▲공업(일반전기) 4명▲보건 1명▲식품위생 4명▲시설(건축) 1명▲기록연구 1명 198명을 선발하고 경력경쟁시험을 통해서는 조리 8명과 운전 30명 등 38명을 선발할 계획이다.
또 장애인의 취업 기회 제공과 저소득층의 공직 진출 확대를 위해 ▲교육행정(장애인) 15명▲교육행정(저소득층) 3명을 일반 응시자와 구분하여 선발하며, 국가보훈대상자의 취업 지원을 위해▲운전직 1명을 국가보훈부 추천을 통해 특별채용한다.
원서 접수는 다음달 13일부터 4월 17일까지 5일간 온라인채용시스템으로 진행되며 필기시험은 6월 20일에 실시한다.
한편 올해부터는 교육행정직렬(일반) 모집 시 1, 2권역으로 구분하지 않고 통합 채용한다. 아울러 9급 기술계고 경력경쟁임용시험의 응시 자격 요건도 변경돼 전문교과 총 이수 학점 중 선발 예정 직류와 관련된 전문교과가 전체 전문교과 이수 단위의 50% 이상이어야 응시가 가능하다.
충남교육청은 임신부와 장애인 등 신체적 제약으로 시험 응시에 어려움이 있는 수험생을 위해 시험시간 연장 및 확대 문제지, 확대 답안지, 점자 문제지, 높낮이 조절 책상, 휠체어 전용 책상 제공 등 다양한 편의를 지원할 예정이다.
김지철 교육감은 "다양한 분야의 유능한 인재 충원을 통해 일선 학교와 각급 기관에 적기에 인력을 배치해 안정적인 지원 체계를 지속적으로 구축해 가겠다"고 밝혔다.
시험과 관련한 기타 자세한 사항은 충청남도교육청 홈페이지 고시·공고란에 탑재한 '2026년도 지방공무원 공개(경력)경쟁임용시험 시행계획' 공고문을 통해 확인할 수 있다.
