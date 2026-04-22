앤팀, 3연속 '밀리언셀러' 달성…일본 신보 음반차트 1위

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤팀이 일본 미니 3집 '위 온 파이어(We on Fire)'로 발매 첫날 판매량 100만 장을 넘기며 3연속 밀리언셀러를 달성했다.

22일 한터차트에 따르면 앤팀의 신보 '위 온 파이어'는 발매 당일인 지난 21일 109만 261장 판매돼 일간 음반 차트 1위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.04.22 alice09@newspim.com

이로써 앤팀은 일본 세 번째 싱글 '고 인 블라인드(Go in Blind)', 한국 미니 1집 '백 투 라이프(Back to Life)'에 이어 세 작품 연속 밀리언셀러를 배출했다.

앤팀은 앞서 '백 투 라이프'와 '고 인 블라인드'로 한국과 일본에서 각각 밀리언셀러를 달성한 최초의 일본 아티스트라는 이정표를 세운 바 있다.

글로벌 존재감도 한층 커졌다. '백 투 라이프'는 당시 미국 빌보드 차트와 프랑스 음반협회(SNEP) 종합 음악 차트에 첫 진입했으며, 미국 경제지 포브스는 이들을 두고 "지금 가장 주목받는 그룹"이라고 평가한 바 있다.

이들은 아시아 11개 도시에서 진행되는 '2026 앤팀 콘서트 투어-블레이즈 더 웨이(&TEAM CONCERT TOUR-BLAZE THE WAY)'도 앞두고 있다.

이 투어의 한국 공연은 7월 4~5일 인천 인스파이어 아레나에서 열린다. 지난해 6월 서울 잠실 실내체육관 공연 이후 약 1년 만에 더 큰 규모의 공연장에 오르는 이들 무대에 팬들 기대가 모이고 있다.

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