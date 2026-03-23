앤팀, '위 온 파이어'로 새 챕터…비장한 콘셉트 포토 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 앤팀이 신보 콘셉트 포토를 공개하며 새로운 챕터의 시작을 알렸다.
애님은 지난 22일 공식 SNS에 일본 미니 3집 '위 온 파이어(We on Fire)의 콘셉트 포토를 게재했다. 앨범을 발표할 때마다 강렬한 비주얼과 메시지로 화제를 모아온 이들은 이번에도 한층 짙어진 분위기와 표현력으로 팬들의 기대를 끌어올렸다.
공개된 사진에는 황량한 공간을 배경으로 검은 수트를 입은 아홉 멤버의 모습이 담겼다. 이들은 비장한 표정과 결의에 찬 눈빛으로 같은 곳을 응시하며 묵직한 분위기를 자아냈다. 슬픔을 머금은 듯한 얼굴과 흔들림 없는 시선은 새 앨범이 품은 서사와 감정선을 더욱 궁금하게 만든다.
단체 사진 속 비석에 새겨진 'INID'라는 문구도 눈길을 끈다. 이는 앤팀과 협업한 하이브 오리지널 스토리 '다크문'과 맞닿은 상징으로, 다음 이야기를 예고했다.
미니 3집 '위 온 파이어'는 더욱 강해진 유대와 새로운 도전을 향한 앤팀의 의지를 담은 작품이다. 오는 30일 트랙리스트가 공개되고, 4월 3일 트랙 샘플러, 4월 13일 타이틀곡 뮤직비디오와 전곡 음원 선공개를 거쳐 4월 21일 정식 발매된다.
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