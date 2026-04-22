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안민석, 경기민주진보교육감 단일후보 선출…"진보교육 시즌2 열 것"

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  • 안민석 예비후보가 22일 경기도교육감 선거 민주진보 진영 단일후보로 선출됐다.
  • 유은혜 전 교육부 장관, 박효진 전 전교조 경기지부장과의 경선을 거쳐 최종 선정됐다.
  • 안 후보는 혁신교육 계승을 핵심으로 본선에서 보수 진영과 대결한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

22일 기자회견서 발표… 유은혜·박효진 꺾고 본선행 확정
'용광로 선대위' 구성 제안… "향후 10년 경기교육 미래 설계하겠다"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 2026년 경기도교육감 선거를 앞두고 안민석 예비후보가 민주진보 진영의 최종 단일후보로 선출됐다. 이로써 안 후보는 진보 진영을 대표해 본선 무대에 오르게 됐다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 2026년 경기도교육감 선거를 앞두고 안민석 예비후보가 민주진보 진영의 최종 단일후보로 선출됐다. 2026.04.22 beignn@newspim.com

경기교육혁신연대는 22일 오전 11시 경기도의회 등에서 기자회견을 열고 민주진보교육감 단일화 경선 결과, 안민석 예비후보가 1위를 기록했다고 공식 발표했다.

이번 경선에는 안 후보를 비롯해 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관, 박효진 전 전교조 경기지부장이 참여해 치열한 경합을 벌였다.

이날 사회를 맡은 도승숙 상임공동대표의 진행 아래 장성근 선관위원장이 최종 단일후보로 안민석 후보를 호명했다.

단일후보로 선출된 안민석 후보는 발언을 통해 "함께 완주해준 성기선, 유은혜, 박효진 후보께 깊은 감사를 드린다"며 "모든 후보의 정책과 비전을 하나로 묶는 '용광로 선대위'를 구성해 다시 진보의 교육 시대를 열겠다"고 포부를 밝혔다.

이어 "단순히 4년의 임기가 아니라, 경기교육의 향후 10년을 내다보는 '진보교육 시즌2' 계획을 실행에 옮기겠다"고 강조했다.

화기애애한 분위기 속에서도 경선 과정에서의 잡음은 과제로 남았다. 기자회견 현장에서는 공식 발표 전 지하 1층 등에서 결과가 미리 유출된 정황에 대한 방지 대책을 묻는 질문이 나왔으며, "원팀으로 가기 어려울 것 아니냐"는 우려 섞인 시선도 존재했다.

또한, 경선 일정 지연에 따른 이의제기가 묵살되었다는 일부 주장에 대해 혁신연대 측은 "이의제기 접수 후 5일 이내에 심의하여 결정하며, 그 내용을 서면으로 통보하고 공고하는 정해진 절차를 엄격히 준수할 것"이라고 선을 그었다.

우여곡절 끝에 안민석 후보로 단일화가 마무리되면서, 경기교육감 선거는 보수 진영 후보와의 본격적인 대결 국면으로 접어들게 됐다.

안 후보는 조속히 선거대책위원회를 정비하고, 혁신교육의 계승과 발전을 핵심으로 하는 공약을 바탕으로 민심 잡기에 나설 계획이다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 후보는 혁신교육의 계승과 발전을 핵심으로 하는 공약을 바탕으로 민심 잡기에 나설 계획이다. 2026.04.22 beignn@newspim.com

한편, 이날 기자회견에는 김진희 상임공동대표의 여는 발언과 김숙영 상임공동대표의 경과보고가 이어졌으며, 참석자 전원의 기념사진 촬영을 끝으로 민주진보 진영의 결속을 다지며 마무리됐다.

beignn@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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