[장욱희의 중장년 취업에세이] 대기업 퇴직 이후 중소·중견기업의 최종 면접 전략은?

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

중장년 구직자들은 퇴직 이후 중소·중견기업을 공략하기 위해 열심히 구직활동을 하지만 어려움을 호소한다. "면접까지는 잘 갔는데, 마지막에서 계속 떨어집니다."

구직자 측면에서 생각해 보면 다음과 같다. 기업은 왜 마지막에 내가 아닌 다른 사람을 선택했을까? 그리고 중소·중견기업 인사 담당자의 현실적인 판단 기준이 무엇일까?

중소·중견기업 인사 담당자를 만나보면 최종 면접의 기준은 1차 면접과는 분명히 다르다. 최종 면접에서 기업이 보는 것은 '리스크'다.

장욱희 경사노위 전문위원.

서류와 1차 면접을 통과했다는 것은 이미 기본적인 검증이 끝났다는 것을 의미한다. 중장년 구직자의 경력, 역량, 경험은 일정 수준 이상이라는 판단이 된 상태다. 그리고 다음 단계에서 기업이 고민하는 것은 하나다. "이 사람을 채용했을 때 우리 기업에 문제가 생기지 않을까?"하는 부분이다.

특히 중소·중견기업일수록 이 판단은 현실적이다. 조직 규모가 작을수록 한 사람의 영향력이 커지기 때문이다. 따라서 최종 면접에서는 우수한 사람보다 조직에서 안정적으로 일할 수 있는 사람을 선택하려는 경향이 강하다.

중소기업 채용에서 가장 민감한 지점으로 현장에서 반복적으로 나오는 이야기가 있다. "경력은 좋은데 우리 조직에 맞을지 고민이 많이 됩니다." 이 한 문장에 최종 탈락의 이유가 담겨 있다.

따라서 중소·중견기업이 최종 면접에서 특히 민감하게 보는 부분은 세 가지다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 18일 오전 서울 강남구 세텍 서울무역전시장에서 열린 '서울 시니어 일자리 박람회 2025'를 찾은 구직자들이 부스를 살펴보고 있다. 2025.11.18 ryuchan0925@newspim.com

첫째, 조직 적응 가능성이다. 기존 대기업 방식이나 개인 스타일을 그대로 가져오는 것에 대한 부담이 있다.

둘째, 역할 범위에 대한 유연성이다. 중소기업은 직무가 명확히 나뉘지 않는 경우가 많다. 예를 들어 "이건 제 일이 아닙니다"라는 태도는 가장 경계해야 하는 부분이다.

셋째, 장기근속 가능성 부분이다. 조금이라도 금방 퇴사할 것 같은 인상을 준다면 최종 선택에서 제외될 가능성이 높아진다. 한 중견 제조기업 대표는 이렇게 말했다. "경력이 더 좋은 분도 있었지만, 같이 오래 일할 수 있을 것 같은 분을 선택했습니다."

또 다른 중소기업 인사 담당자는 이렇게 이야기했다. "능력보다 중요한 건 무엇보다 우리 조직에 맞는 사람인지입니다. 특히 중장년은 그 부분을 더 많이 봅니다." 이 판단은 인사담당자의 개인감정이 아니라 현실적인 선택에 가깝다.

최근 한 50대 초반 A 구직자가 최종 면접에서 탈락한 이후 필자에게 상담을 요청했다. 이전까지 네 번의 최종 면접에서 모두 탈락한 상황이었다. 면접 내용을 복기해 보니 공통점이 있었다. 자신의 경험을 중심으로 설명하고 주로 과거 성과를 강조하다 보니 새로운 조직 적응에 대한 언급이 다소 부족했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 31일 오후 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2026년 중견기업 일자리 박람회'에서 채용 공고대를 구직자들이 바라보고 있다. 2026.03.31 kunjoo@newspim.com

면접 답변의 방향을 바꿨다. 첫째, 무엇을 해왔다는 것에서 '여기에서 무엇을 할 수 있다'로 수정하였다. 둘째, 과거의 성과 중심에서 미래의 '조직 기여 중심'으로 구체화하였다. 셋째, 개인의 역량에서 조직에서의 '협업과 유연성'을 강조하였다.

A 구직자는 중소기업 최종 면접에서 이렇게 말했다. "대기업에서의 방식이 아니라, 해당 조직 상황에 맞춰 역할을 조정하면서 일하는 것이 더 중요하다고 생각합니다." 결과는 달라졌다. 첫 합격으로 이어졌다.

최종 면접에서 바뀌어야 할 질문으로 많은 중장년 구직자는 이렇게 준비한다. "내가 그동안 무엇을 해왔는가?"이다. 하지만 기업은 이렇게 묻고 있다. "이 사람이 우리 조직에서 어떻게 일할 분인가?" 이 질문에 대한 답변이 명확하게 사전에 준비되어야만 한다.

중소·중견기업의 채용은 대기업과 다르다. 화려한 경력보다는 현실적인 적합성이 더 중요하게 작용한다. 최종 면접은 능력을 증명하는 자리가 아니라 함께 일해도 괜찮은 사람인지 아닌지를 판단하는 자리다.

결국 선택을 가르는 기준은 하나다. "이 사람이 우리 조직에서 문제없이 장기간 잘 일할 수 있을까?"이다. 이 질문에 확신을 주는 순간 최종 면접의 결과는 달라진다. 결국 중소기업은 뛰어난 사람보다 더 함께 일하기 편한 사람을 선택한다는 점이다.

지금 스스로에게 질문해 봐라. '나는 함께 일하기 편한 사람인가?'

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 31일 오후 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2026년 중견기업 일자리 박람회'에서 한 구직자가 서류를 정리하고 있다. 2026.03.31 kunjoo@newspim.com

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.