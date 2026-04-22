노랑풍선, 창립 25주년 기념 프로모션 실시

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 22일 창립 25주년 맞아 다음달 15일까지 프로모션 진행한다.
- 2인 이상 예약 고객 중 매일 1명 추첨해 25명에게 25만 포인트 지급한다.
- 라이브 이벤트와 쿠폰·제휴 혜택으로 포인트·할인 확대 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 노랑풍선이 창립 25주년을 맞아 다음 달 15일까지 전사 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.
이번 프로모션은 25주년 의미를 담은 포인트가 핵심이다. 홈페이지와 대리점을 통해 2인 이상 예약한 고객 중 매일 1명을 추첨해 총 25명에게 25만 포인트를 지급한다. 오는 5월~6월 단거리 출발 고객과 6월~10월 장거리 출발 고객은 기존 대비 포인트 적립률이 확대된다.
라이브 커머스 채널 '옐로LIVE'와 연계한 참여형 이벤트도 운영된다. 알림 신청 고객에게 포인트를 지급하고, 예약 후 결제를 완료한 고객에게는 추첨을 통해 포인트와 제휴 상품권, 이용권 등을 제공한다.
패키지·항공·호텔·렌터카 등 전 영역에서 활용 가능한 쿠폰과 제휴 혜택도 함께 운영된다. 항공은 노선별 할인과 발권 수수료 혜택을 결합했으며, 일부 결제 수단 이용 시 추가 할인이 적용된다. 신라면세점과의 협업을 통해 온·오프라인 매장에서 할인, 포인트, 등급 업그레이드 등의 혜택도 제공한다.
dconnect@newspim.com