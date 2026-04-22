청주시, 올 들어서만 누수 700건…"연중 긴급복구로 대응 총력"

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노후 상수도관·외부 요인 복합 작용…38억 투입해 유지관리 강화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시에서 상수도 누수가 지속적으로 발생하면서 체계적인 관리와 신속한 대응의 중요성이 커지고 있다.

22일 청주시 상수도사업본부에 따르면 2025년 한 해 동안 발생한 누수는 총 1697건에 달했으며, 올해 역시 4월 기준 약 700건이 발생한 것으로 집계됐다.

상수도 누수.[사진=청주시] 2026.04.22 baek3413@newspim.com

노후 상수도관과 외부 환경 요인이 복합적으로 작용하면서 돌발 누수가 이어지고 있는 상황이다. 시는 이에 따라 '긴급복구 및 유지관리' 방식의 연중 상시 대응체계를 가동하고 있다.

누수 발생 시 즉시 현장에 출동해 복구를 진행하는 방식으로 사고 대응 시간을 단축하고 시민 불편을 최소화하는 데 초점을 맞췄다.

특히 올해는 약 38억 원의 예산을 확보해 누수 대응 역량을 강화했다. 주요 사업은 ▲누수 수리 및 시설물 보수▲노후 변류시설 정비▲관망관리 제수변 설치▲노후관로 세척▲도로 포장 복구 등이다.

시는 이를 통해 상수도 시설 전반의 안정성을 높이고 누수 재발을 줄인다는 방침이다.

상수도사업본부 관계자는 "누수 복구 과정에서 불가피하게 발생하는 불편에 대해 시민들의 이해와 협조를 부탁드린다"며 "안정적인 수돗물 공급과 누수 최소화, 유수율 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com