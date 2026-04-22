하이컨시북스, '2027 LAPIS 하농 컴플리트 물리학Ⅱ' 출간

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 하이컨시북스(이하 하이컨시)는 수능 과학탐구영역 대비를 위한 '2027 LAPIS 하농 컴플리트 물리학Ⅱ' 기본개념서(상·하)를 출간했다고 밝혔다.

[이미지=하이컨시북스]

이번 교재는 물리학Ⅱ를 처음 학습하는 수험생을 대상으로 개념 이해와 적용 과정을 단계적으로 구성한 기초 개념서다. 개념 학습 이후 문제 풀이로 이어질 수 있도록 학습 흐름을 설계한 것이 특징이다.

최근 수능에서 과학탐구 선택 과목이 다양해지는 가운데 물리학Ⅱ는 응시 비중은 상대적으로 낮지만, 자연계열 상위권 대학 진학을 목표로 하는 수험생들에게는 선택 과목으로 활용되는 경우가 있다. 이에 따라 선택 과목에 대한 학습 전략의 중요성이 제기되고 있다.

해당 교재는 벡터, 힘과 운동, 원운동, 에너지 등 물리학Ⅱ 주요 단원을 중심으로 구성됐으며, 개념 이해와 함께 문제 적용 과정을 연계할 수 있도록 워크북 형태의 학습 요소를 포함했다. 또한 학습 과정에서 혼동이 발생하기 쉬운 개념에 대해 보완 설명을 추가했다.

저자 LAPIS는 물리학Ⅱ 학습 과정에서 개념을 실제 문제에 적용하는 과정이 가장 어렵다고 보고, 개념 이해 이후 활용 방향까지 연결할 수 있도록 구성했다고 설명했다.

하이컨시 관계자는 물리학Ⅱ가 상위권 대학 진학을 목표로 하는 수험생들에게 전략 과목으로 활용되는 경우가 있다며, 해당 교재가 학습 방향 설정에 도움이 되기를 기대한다고 밝혔다.

'2027 LAPIS 하농 컴플리트 물리학Ⅱ'는 시대인재북스 공식 홈페이지와 교보문고, 예스24 등 온·오프라인 서점을 통해 구매할 수 있다.

whitss@newspim.com