"'재수없다' 반응 감사"…박성일, '건물주'로 증명한 26년 무명의 저력

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박성일이 '남보좌관' 캐릭터로 존재감을 각인시키며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

'대한민국에서 건물주 되는 법'에서 활약한 박성일은 지난 19일 종영 이후 소감을 전하며 작품에 대한 애정을 드러냈다. 그는 재개발 사업의 이면을 쥐고 흔드는 핵심 인물 남보좌관 역을 맡아 능청스러움과 서늘함을 오가는 입체적인 연기로 극의 긴장감을 이끌었다.

특히 상황에 따라 온도를 바꾸는 섬세한 표현력으로 매 장면 몰입도를 끌어올렸다는 평가를 받았다. 능글맞은 태도 뒤에 숨겨진 잔혹함을 설득력 있게 그려내며 강렬한 인상을 남겼다.

종영 후 박성일은 "좋아하던 감독님과 작가님, 동료 배우들과 함께할 수 있어 감사하다"며 "그동안 단명하는 캐릭터를 많이 맡았는데 이번에는 끝까지 살아남아 영광이었다"고 소감을 밝혔다. 이어 "시청자들께서 '재수없다'는 반응을 많이 주셨는데, 그만큼 캐릭터가 잘 전달된 것 같아 감사하다"고 덧붙였다.

이번 작품은 그에게 특별한 전환점으로 남았다. 그는 "26년 무명 생활을 이어왔는데 '잘 보고 있다'는 말을 많이 듣고 있다"며 "박성일이라는 배우를 조금이나마 알릴 수 있었던 작품"이라고 의미를 짚었다.

캐릭터 구축 과정에 대해서도 상세히 전했다. 박성일은 "감독이 언급한 특정 정치인을 참고해 능구렁이 같은 면모를 연구했다"며 "포커페이스를 유지하기 위해 체중을 5kg 감량하고 말투와 표정, 자세까지 절제하려 노력했다"고 설명했다.

가장 기억에 남는 장면으로는 요나에게 소주병을 던지는 장면을 꼽았다. 그는 "방송을 보고 나니 더 잔인하게 느껴졌다"며 "현실 속 비슷한 인물들에게 분노를 느끼는 마음이 담긴 장면"이라고 말했다.

또한 과거 인연을 이어 다시 함께한 감독에게도 감사 인사를 전했다. 그는 "10년 전 영화제에서 스친 인연을 기억해주고 불러줘 감동이었다"고 전했다.

끝으로 박성일은 "어떤 수식어보다 '연기 잘하는 배우'로 기억되고 싶다"며 "앞으로도 작품마다 그 이름에 걸맞은 모습을 보여드리겠다"고 각오를 밝혔다.

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