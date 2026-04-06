박성일, '클라이맥스' 합류…정체불명 '그림자'로 긴장감 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박성일이 ENA 월화드라마 클라이맥스에 새롭게 합류하며 후반부 전개에 힘을 싣는다.

박성일은 권력과 비자금의 흐름을 쥔 미스터리 인물 '그림자'로 등장해 극의 판도를 뒤흔들 핵심 변수로 활약할 전망이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박성일. [사진=티오엠매니지먼트] 2026.04.06 moonddo00@newspim.com

'그림자'는 유력 대선주자 손국원(주진모)의 최측근이자, 그의 대선 자금줄인 '대양펀드 사건'의 핵심인물이다. 이름 그대로 실체를 드러내지 않은 채 권력과 비자금의 흐름을 은밀히 설계하는 인물로, 극의 전개에 주요한 키를 쥔 캐릭터인 만큼, 등장과 동시에 극의 몰입도를 한층 끌어올릴 전망이다.

'클라이맥스'는 대한민국 최고 자리를 둘러싼 권력 카르텔 속에서 벌어지는 치열한 생존극을 그린 작품으로, 빠른 전개와 배우들의 밀도 높은 연기로 화제를 모으고 있다. 권력의 정점을 향한 방태섭(주지훈), 이양미(차주영), 권종욱(오정세) 등의 치열한 야심과 경쟁 구도 가운데 박성일의 합류가 후반부 판도를 흔들 주요 변수로 작용할 것인지 기대를 모은다.

앞서 박성일은 '대한민국에서 건물주 되는 법'에서 시 건축 정책 보좌관이자 정재계를 움직여 세정로 재개발 사업의 큰 그림을 그리는 실세로, 등장 때마다 강렬한 존재감을 각인시키고 있다. 능청스럽고 호탕한 모습 뒤에 숨겨진 냉혹함, 그리고 상황에 따라 얼굴을 바꾸는 이중적인 면모를 섬세하게 표현하며 시청자들에게 강한 몰입감을 선사하고 있다. 말투의 미묘한 변화, 상대를 압도하는 눈빛, 상황을 장악하는 절제되지만 여유로운 제스처까지, 작은 요소 하나하나가 캐릭터의 설득력을 높이며 극의 서스펜스를 배가시키는 동시에, 캐릭터에 대한 궁금증을 유발하고 있다.

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