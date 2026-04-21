김준혁 의원, 24일까지 '내 이름은 김복동' 국회 특별전시회 개최

AI 핵심 요약beta
- 김준혁 의원이 21일 24일까지 국회에서 '내 이름은 김복동' 전시회를 열었다.
- 김복동 선생 100주년 맞아 인권 평화 운동가 삶을 조명한다.
- 개막식에 이학영 부의장 등 참석해 평화 메시지 전했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 일본군 성노예제 피해 생존자이자 인권 평화운동가였던 고(故) 김복동 님의 삶을 기리는 전시회가 국회에서 열린다.
김준혁 더불어민주당 의원은 오는 24일까지 국회의원회관 2층 로비에서 특별전 '내 이름은 김복동'이 개최된다고 21일 밝혔다. 이번 전시는 비영리단체와 김복동 100세 기념사업 추진위원회가 공동 주관한다.
전시는 김복동 선생 탄생 100주년을 맞아 마련됐다. '진실, 정의, 김복동의 평화'를 주제로 활동해 온 작가들의 작품을 한자리에 모아 김복동 선생이 일본군 위안부 피해자를 넘어 전시 성폭력 피해자, 재일 조선 학교 학생 등 차별받는 이들과 연대했던 인권 평화 운동가로서의 삶을 조명한다.
전시에는 김서경 작가를 비롯해 고경일·권동희·김사리·김영미·김운성·김종도·김화순·림지언·박서연·박성완·백영욱·이구영·이윤정·이정헌·이하·임대니·조우혜·한성원·황은관·LEODAV·Kenji·Mase 등 다수의 작가가 참여했다.
김준혁 의원은 개막식 환영사에서 "작품들이 모두 미소를 띠고 있다"며 "인권과 화해, 평화를 위해 애쓰신 김복동 평화 운동가의 삶을 잘 표현해 주셔서 감사하다"고 말했다.
김서경 작가는 개회사에서 "김복동 할머니는 어린 시절 전쟁 없는 평화로운 세상을 꿈꾸셨다"며 "아이들이 피해받지 않는 평화가 이어지길 원했다"고 전했다.
이학영 국회 부의장은 축사에서 "김복동 할머니께서 '희망을 잡고 살자, 나는 희망을 잡고 살아, 나를 따라'라는 말씀을 남기셨다"며 "'끝까지 싸워달라'는 말씀을 잊지 않겠다"고 밝혔다.
박은정 의원(조국혁신당)은 "김복동 선생 장례식에서 받은 팔찌를 오늘 차고 왔다"며 "다시는 같은 피해자가 있어서는 안 된다는 뜻을 기리며 일본군 위안부 피해자를 돕는 의정 활동을 하겠다"고 말했다.
개막식에는 이학영 부의장을 비롯해 진성준, 진선미, 남인순, 전현희, 이수진, 염태영, 송재봉, 이정헌, 박은정 의원, 한창민 등이 참석했다. 윤미향 전 의원도 함께했다.
주최 측은 오는 24일 오후 6시 30분 M스퀘어에서 재일 조선인 인권 운동가 신숙옥 씨의 투쟁 기록을 담은 영화 '호루몽' 공동체 상영회를 열 예정이며, 6월 4일에는 국회의원회관에서 '차별 가고 평화 오라!' 콘퍼런스도 개최할 계획이라고 밝혔다.
chogiza@newspim.com