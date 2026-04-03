민주 경기도당 선관위 "경선 혼탁 우려…허위·비방 등 무관용 엄정 대응"

김준혁 위원장 "공정하고 품격 있는 경선이야말로 도민의 신뢰를 얻는 출발점"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도당 선거관리위원회는 6·3 지방선거를 앞두고 경선 과정에서 일부 지역을 중심으로 후보자 간 비방과 네거티브 공세가 심화되고 있는데 대해 강한 우려를 표하며, 공정 경선 확립을 위한 엄정 대응 방침을 3일 밝혔다.

김준혁 더불어민주당 경기도당 선관위원장. [사진=더불어민주당 경기도당]

경기도당은 당규 제8호 선거관리위원회 규정 제9조(선거부정에 대한 제재)에 근거해 경선 과정에서 발생하는 각종 불공정 행위에 대해 강력 대응할 방침이다.

특히 ▲후보자 비방 목적의 기자회견 및 조직적 네거티브 ▲허위사실 유포 ▲불법 전화착신 등 ARS 투표 방해 행위 등 클린선거를 저해하는 일체의 행위에 대해 철저한 조사와 함께 엄정한 징계를 실시할 예정이다.

김준혁 위원장은 "이와 같은 행위는 적발 즉시 경고에 그치지 않고 후보자 자격 박탈, 제명·제소, 형사고발 등 당규에 따른 최고 수준의 조치를 적용할 것"이라며 "어떠한 경우에도 예외 없는 무관용 원칙을 적용하겠다"고 밝혔다.

또한 "경선 단계에서의 혼탁 행위는 곧 본선 경쟁력 약화로 직결된다"며 "공정하고 품격 있는 경선이야말로 도민의 신뢰를 얻는 출발점"이라고 강조했다.

김 위원장은 후보자들을 향해 "당헌·당규를 철저히 준수하고 공명정대한 자세로 경선에 임해달라"며 "상대를 공격하는 방식이 아닌 정책과 비전으로 도민의 선택을 받는 책임 있는 경쟁을 보여달라"고 당부했다.

경기도당은 향후 경선 전 과정에 대한 상시 모니터링을 강화하고, 부정행위 신고 접수 및 즉각 대응 체계를 통해 공정하고 깨끗한 경선 환경을 확립해 나갈 방침이다.

특히 경기도당 선관위는 일부 지역에서 경선 과정의 과열 경쟁과 네거티브 행위가 반복적으로 확인됨에 따라, 총 5개 지역 후보자 전원에게 공식 경고 조치를 실시한 바 있다.

이어 동일 또는 유사 행위가 추가로 발생할 경우 이를 누적 위반으로 간주해 후보자 자격 박탈 등 최고 수준의 징계를 검토할 것임을 분명히 했다.

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