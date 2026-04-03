민주 경기도당 선관위 "경선 혼탁 우려…허위·비방 등 무관용 엄정 대응"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도당 선거관리위원회는 6·3 지방선거를 앞두고 경선 과정에서 일부 지역을 중심으로 후보자 간 비방과 네거티브 공세가 심화되고 있는데 대해 강한 우려를 표하며, 공정 경선 확립을 위한 엄정 대응 방침을 3일 밝혔다.
경기도당은 당규 제8호 선거관리위원회 규정 제9조(선거부정에 대한 제재)에 근거해 경선 과정에서 발생하는 각종 불공정 행위에 대해 강력 대응할 방침이다.
특히 ▲후보자 비방 목적의 기자회견 및 조직적 네거티브 ▲허위사실 유포 ▲불법 전화착신 등 ARS 투표 방해 행위 등 클린선거를 저해하는 일체의 행위에 대해 철저한 조사와 함께 엄정한 징계를 실시할 예정이다.
김준혁 위원장은 "이와 같은 행위는 적발 즉시 경고에 그치지 않고 후보자 자격 박탈, 제명·제소, 형사고발 등 당규에 따른 최고 수준의 조치를 적용할 것"이라며 "어떠한 경우에도 예외 없는 무관용 원칙을 적용하겠다"고 밝혔다.
또한 "경선 단계에서의 혼탁 행위는 곧 본선 경쟁력 약화로 직결된다"며 "공정하고 품격 있는 경선이야말로 도민의 신뢰를 얻는 출발점"이라고 강조했다.
김 위원장은 후보자들을 향해 "당헌·당규를 철저히 준수하고 공명정대한 자세로 경선에 임해달라"며 "상대를 공격하는 방식이 아닌 정책과 비전으로 도민의 선택을 받는 책임 있는 경쟁을 보여달라"고 당부했다.
경기도당은 향후 경선 전 과정에 대한 상시 모니터링을 강화하고, 부정행위 신고 접수 및 즉각 대응 체계를 통해 공정하고 깨끗한 경선 환경을 확립해 나갈 방침이다.
특히 경기도당 선관위는 일부 지역에서 경선 과정의 과열 경쟁과 네거티브 행위가 반복적으로 확인됨에 따라, 총 5개 지역 후보자 전원에게 공식 경고 조치를 실시한 바 있다.
이어 동일 또는 유사 행위가 추가로 발생할 경우 이를 누적 위반으로 간주해 후보자 자격 박탈 등 최고 수준의 징계를 검토할 것임을 분명히 했다.
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