네이버·크래프톤·미래에셋, 인도서 1조원 규모 '유니콘 그로스 펀드' 조성

AI 핵심 요약beta
- 네이버 크래프톤 미래에셋이 인도에서 UGF 펀드를 조성했다.
- 현재 5000억원 규모로 운영 중이며 최대 1조원 확대한다.
- AI 핀테크 콘텐츠 기업에 투자하며 타타그룹과도 협력한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버, 크래프톤, 미래에셋이 인도에서 '유니콘 그로스 펀드(UGF)'를 조성했다. 현재 5000억원 이상의 규모로 운영 중이며, 최대 1조원까지 확대할 계획이다.
UGF는 올해 초 크래프톤이 2000억 원을 출자하며 운용을 시작했다. 네이버와 미래에셋의 투자액을 합쳐 현재 규모에 도달했다. 펀드는 인도를 중심으로 AI, 핀테크, 콘텐츠 등 고성장 기술 기업에 투자한다.
네이버 최수연 대표는 "인도는 풍부한 IT 인재와 역동적인 스타트업 생태계를 갖추고 있다"며 "UGF는 3사의 역량을 결합해 전략적 협력의 기반이 될 것"이라고 말했다. 크래프톤 김창한 대표는 "인도는 세계에서 가장 빠르게 확장되는 게임 시장"이라며 "현지 게임 생태계 조성 경험을 바탕으로 인도 유망 기업의 글로벌 진출을 지원하겠다"고 했다.
이번 펀드는 네이버와 미래에셋이 공동으로 조성한 '아시아 그로스 펀드(AGF)'의 후속이다. AGF는 인도 1위 푸드 딜리버리 플랫폼 조마토와 동남아시아 최대 모빌리티 플랫폼 그랩 등 유니콘 기업에 투자한 실적이 있다.
한편 네이버는 인도 최대 기업집단 타타그룹의 IT 계열사인 타타 컨설턴시 서비스와 업무협약을 체결했다. AI, 클라우드, B2C 서비스 분야에서 협력한다.
yuniya@newspim.com