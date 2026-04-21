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[핌in현장] 언차일드, 낯설지만 익숙함으로 데뷔…"패기와 기세 보여드릴 것"

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  • 언차일드가 21일 서울 블루스퀘어에서 데뷔 싱글 쇼케이스를 열었다.
  • '댄스신동' 나하은 등 6명이 평범함 거부하는 개성 포부를 밝혔다.
  • 타이틀곡 '언차일드'는 자유 에너지와 팀워크 강점으로 완성했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 =  '댄스 신동 나하은 그룹'으로 대중에게 각인된 언차일드가 자유분방한 매력으로 당찬 첫 출사표를 던졌다.

언차일드가 21일 서울 용산구 한남동에 위치한 블루스퀘어에서 첫 데뷔 싱글 '위 아 언차일드(We Are UNCHILD)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "저희 6명 모두가 오늘을 바라보며 쉼없이 달려왔는데 꿈의 무대에 설 수 있게 돼 기쁘고 믿기지 않는다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 걸그룹 언차일드(박예은, 히키, 티나, 아코, 이본, 나하은)가 21일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD(위 아 언차일드)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.21 jk3@newspim.com

이번 데뷔 싱글은 언차일드의 의미 있는 첫 시작을 알리는 앨범으로, '평범함'을 거부하는 접두사 '언(UN)'을 통해 정해진 틀에 얽매이지 않고 자신들만의 개성을 특별한 에너지로 승화시키겠다는 팀의 포부가 담겼다. 타이틀곡 '언차일드'는 두려움이라는 방지턱도 가볍게 넘어 새로운 모험으로 나아가겠다는 당찬 메시지를 녹여냈다.

이날 나하은은 "'댄스신동' 나하은에서 이제는 '언차일드'로 돌아왔다. 저희 6명이 다같이 열심히 달려왔다. 4월 21일이 드디어 오게 된 게 꿈꾸는 기분"이라고 말했다.

언차일드에는 어린 시절부터 방송 등에 출연해 '댄스신동'으로 이름을 알린 나하은과 Mnet '아일랜드2'에 출연해 얼굴을 알렸던 박예은이 포함돼 있다.

먼저 나하은은 "어렸을 때부터 춤 커버 댄스도 혼자 찍고, 방송도 혼자 출연 했었는데 제가 사랑하는 춤을 여러 명과 추고 싶은 로망이 있었다"라면서 "멤버들과 호흡을 맞추고 단체 연습을 하면서 행복했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 걸그룹 언차일드(박예은, 히키, 티나, 아코, 이본, 나하은)가 21일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD(위 아 언차일드)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 멋진 무대를 선보이고 있다. 2026.04.21 jk3@newspim.com

이어 "든든한 다섯 명의 언니가 생겨서 좋다. 솔직히 부담감이 없었다고 하면 거짓말이다. 그런 부담도 좋게 바꾸고, 아이돌 나하은의 모습을 보여드려야겠다는 마음가짐으로 연습생 생활에 임했다"고 밝혔다.

박예은은 "'아일랜드2' 탈락 후 여러 걱정이 있었다. 여섯 멤버들과 함께 데뷔 쇼케이스를 한다는 게 벅차기도 하고 감회가 새롭다. 앞으로 열심히 할테니 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 당부했다.

히키는 새 앨범에 대해 "낯설고 독특하게 느껴질 수 잇는 개성을 저희 팀만의 에너지로 풀어내겠다는 의미를 담았다"고 설명했다. 이어 박예은은 "타이틀곡 '언차일드'는 저희만의 자유롭고 에너지 넘치는 모습을 보여드릴 수 있는 곡"이라고 소개했다.

타이틀곡 '언차일드'에는 멤버 나하은과 히키가 안무에 참여하며 완성도를 높였다. 나하은은 "저희 후렴구에서 양 두팔을 벌리고 문을 여는 듯한 안무가 있다. 새로운 문을 연다는 느낌을 드릴 수 있을 것 같다. 저와 히키 언니가 메이킹한 댄스 브레이크 또한 타이틀의 포인트인데 '다 비켜라' 챌린지로 이름을 붙였다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 걸그룹 언차일드(박예은, 히키, 티나, 아코, 이본, 나하은)가 21일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD(위 아 언차일드)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 멋진 무대를 선보이고 있다. 2026.04.21 jk3@newspim.com

히키는 "저희가 안무 창작을 할 때는 1절부터 댄스 브레이킹 구간까지 만들어야 했다. 하은이와 머리를 맞대면서 준비를 했는데 준비하는 기간이 짧아서 어려웠던 기억이 있었다. 그래도 저희가 만든 댄스 브레이크 부분이 채택돼 너무 기쁜 마음"이라고 덧붙였다.

특히 나하은은 "저희 팀에 가장 큰 강점인 팀워크가 퍼포먼스에 많은 영향을 준다고 생각한다. 팀워크가 정말 좋은데 저와 히키 언니가 메이킹을 하면 다른 멤버들이 아이디어를 정말 많이 준다. 그런 부분이 저희의 차별점이 되지 않을까 싶다"고 강조했다.

언차일드의 소속사 하이업엔터테인먼트는 작곡가 겸 음악 프로듀서 최규성·라도가 팀을 꾸린 '블랙아이드필승'이 설립했다 이들은 트와이스의 '우아하게', '치어 업' 등을 만들며 히트 작곡가 반열에 올랐고, 소속사에는 '테디베어'로 흥행에 성공한 스테이씨가 있다. 이들은 앨범 준비하며 기억에 남는 것으로 스테이씨의 커피차 선물을 꼽았다.

티나는 "저희 타이틀곡 '언차일드' 뮤직비디오를 찍었을 때 스테이씨 윤 선배가 커피차도 보내주시고 편지도 써주셨다. 큰 힘이 됐다. 그리고 라도 PD님도 긴 편지로 응원을 주셔서 큰 감동을 받았던 기억이 있다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 걸그룹 언차일드(박예은, 히키, 티나, 아코, 이본, 나하은)가 21일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD(위 아 언차일드)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 멋진 무대를 선보이고 있다. 2026.04.21 jk3@newspim.com

히키는 "저희 타이틀곡 가사에도 나오는데 데뷔 후 '세상에 느낌표를 찍은 언차일드'라는 말을 듣고 싶다"고 말했다. 이어 박예은은 "'낯설지만 익숙한 언차일드'라는 수식어도 붙었으면 좋겠다"고 덧붙였다.

'댄스 신동'으로 이름을 알린 나하은은 SM엔터테인먼트 연습생으로도 있었던 만큼, 언차일드의 대표가 됐다. 그러다보니 언차일드가 어느새 '나하은 걸그룹'으로 불리기 시작했다. 이 부분에 대해 이본은 "'나하은 걸그룹'이라는 수식어가 저희에게 붙었지만, 그런 부담을 하은이가 느껴서 걱정이 됐다. 저희 팀은 6인 6색으로 정말 개성이 뚜렷하기 때문에 저희의 매력을 알려드릴 것"이라고 말했다.

이제 데뷔를 한 만큼 언차일드는 신인으로 이루고 싶은 목표 또한 뚜렷했다. 나하은은 "언차일드로 신인상을 받고 싶다"고 말했다. 히키는 "저는 무엇이든 다 하고 싶다. 시켜주시면 무엇이든 다 할 준비가 돼 있다"고 강조했다.

끝으로 언차일드는 "열심히 준비한만큼 정말 열심히 활동할 테니 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다. 패기 넘치고 기세로 가는 팀이니 잘 지켜봐주셨으면 좋겠다. 저희 여섯 명이 초심을 잃지 않고 활동할테니 잘 봐주시길 바란다"고 당부했다.

이날 오후 6시에 발매되는 언차일드의 데뷔 싱글 '위 아 언차일드'에는 타이틀곡 '언차일드'를 비롯해 '에너지(ENERGY)'까지 총 2곡이 수록된다.

alice09@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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