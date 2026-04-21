방탄소년단 '스윔', 美 빌보드 '핫 100' 4주 연속 톱10

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 21일 빌보드 핫100에서 스윔 10위로 4주 연속 톱10 진입했다.
- 아리랑 앨범은 빌보드200 3위로 4주 톱3 기록하며 커리어 하이를 경신했다.
- 아리랑 월드투어 46회 공연 매진됐고 더 시티 프로젝트를 라스베이거스·부산으로 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 송 차트인 '핫 100'에서 4주 연속 '톱 10' 진입에 성공했다.
21일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 공개한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 '핫 100'(4월 25일 자)에서 10위를 차지했다.
지난 4월 4일 자 차트에 1위로 진입한 이래 쟁쟁한 팝스타들의 신곡 공세 속에서도 한 달째 상위권을 지키며 '글로벌 히트곡'의 입지를 굳혔다. '디지털 송 세일즈'에서는 4주째 정상을 유지했다.
'핫 100'은 미국 내 스트리밍 수치, 라디오 방송 점수, 판매량 데이터가 고르게 반영되는 차트다. 그래서 대중적 인기를 가장 직관적으로 보여주는 지표다.
'핫 100'에서의 장기 흥행은 방탄소년단 음악의 청취자 층이 대폭 확대됐음을 의미한다. 누구나 공감할 수 있는 보편적인 감정을 다룬 신보 메시지가 글로벌 대중의 취향을 저격한 결과로 풀이된다.
음반도 호성적을 기록하고 있다. 지난 20일 빌보드가 발표한 차트 예고 기사에 따르면 '아리랑'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 3위를 기록해 4주 연속 '톱 3'에 자리했다. 신보는 팀의 역대 '빌보드 200' 4주 차 최고 기록을 세운 미니 6집 '맵 오브 더 소울: 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)'(8위)의 성적을 훌쩍 뛰어넘으며 '커리어 하이'를 경신했다.
차트에서 증명된 방탄소년단의 대중적 인기는 공연계로 퍼져 매진 행렬로 이어지고 있다. 새 월드투어 '아리랑'은 한국, 일본, 북미, 유럽을 포함한 46회 공연이 솔드아웃됐다.
이번 월드투어는 지난 9일 고양종합운동장 주경기장에서 시작됐고 고양과 도쿄에서 24만 명 이상의 관객을 동원했다.
방탄소년단은 월드투어의 흥행 기세를 몰아 도시 전체를 축제의 장으로 탈바꿈시키는 '방탄소년단 더 시티-아리랑' 프로젝트를 세계로 확장한다.
서울에서 시작된 '더 시티 아리랑'은 오는 5월 미국 라스베이거스, 6월 한국 부산으로 무대를 옮겨 펼쳐진다.
alice09@newspim.com