빅뱅 태양, 3년 만에 새 정규 컴백…5월 18일 '퀸테센스' 발매

AI 핵심 요약beta
- 더블랙레이블이 20일 태양의 네 번째 정규 앨범 '퀸테센스' 커버를 공개했다.
- 5월 18일 오후 6시 발매하며 3년 만의 컴백이다.
- 커버는 'Q' 형상화된 천사 이미지로 본질의 음악 세계를 예고한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 빅뱅 태양이 솔로 앨범으로 컴백한다.
소속사 더블랙레이블은 20일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 태양의 네 번째 정규 앨범 '퀸테센스(QUINTESSENCE)' 커버 이미지를 공개하는 동시에, 오는 5월 18일 오후 6시 발매 소식을 전했다.
이는 지난 2023년 4월 발매된 두 번째 EP '다운 투 어스(Down to Earth)' 이후 약 3년 만의 컴백이자 2017년 8월 발매된 '화이트 나이트(WHITE NIGHT)' 이후 약 9년 만의 정규 앨범 발매이다.
태양은 새 앨범 '퀸테센스'를 통해 올라운더 솔로 아티스트의 저력을 입증하며 자신만의 새로운 음악 세계를 들려줄 예정이다.
공개된 커버는 새 앨범명 '퀸테센스'의 첫 글자 'Q'를 형상화한 두 천사의 이미지를 보여주며 눈길을 사로잡는다.
앨범명은 '본질', '정수'라는 사전적 정의를 지닌 단어로, 앞서 해당 단어를 중심으로 한 장문의 메시지가 티징 콘텐츠로 공개돼 태양의 귀환을 알리며 K팝 팬들의 이목을 모았다.
태양의 네 번째 정규 앨범 '퀸테센스'는 오는 5월 18일 오후 6시 발매된다.
alice09@newspim.com