빅뱅, 20주년 신호탄…코첼라서 화려한 귀환

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 빅뱅(BIGBANG)이 세계 최대 음악 축제 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌무대에서 압도적인 퍼포먼스로 글로벌 팬들을 열광시키며 '레전드의 귀환'을 알렸다.

빅뱅은 지난 12일 미국 캘리포니아주 인디오에서 개최된 '코첼라'에 출연했다. 이들은 '코첼라' 대형 스테이지 중 하나인 아웃도어 시어터에 올라 약 67분간 공연을 펼쳤다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 빅뱅. [사진=각 레이블 제공] 2026.04.14 moonddo00@newspim.com

마침내 빅뱅이라는 이름으로 뭉쳐 전 세계 음악팬 앞에 서는 순간인 만큼 시작도 전부터 폭발적인 열기가 객석을 메웠다. '뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)' 도입부 사운드가 울려 퍼지자 열렬한 함성이 터져 나왔고, 강렬한 폭죽과 함께 모습을 드러낸 멤버들은 기다림에 화답하듯 거침없는 에너지를 쏟아냈다.

이어 빅뱅의 지난 20년 음악 여정을 집대성한 세트리스트가 쉴 새 없이 펼쳐졌다. 지금까지도 꾸준히 사랑받고 있는 메가 히트곡 퍼레이드로 현장을 관객들의 아드레날린을 솟구치게 했다. 각자의 개성이 돋보이는 솔로 무대도 모두의 마음을 훔쳤다. 태양은 '링가 링가 (RINGA LINGA)', 지드래곤은 '파워(PO￦ER)'에 이어 유닛곡 '굿 보이(GOOD BOY)'로 비교불허한 힙한 아우라를 뿜어냈다. 대성은 '한도초과'와 '날 봐, 귀순'을 통해 글로벌 음악 팬들에게 K 트로트의 매력을 제대로 보여줬다.

K팝을 대표하는 아이콘으로서 빅뱅의 진가를 다시금 선명하게 각인한 시간이었다. 멤버들은 존재 그 자체만으로도 압도적인 아우라와 오랜 내공의 정수가 깃든 퍼포먼스, 이들만이 완성할 수 있는 음악 시너지로 매 순간 짜릿한 전율을 선사했다.

지치지 않는 열정으로 쉼 없이 내달린 빅뱅은 "오늘 이 순간을 함께해 주셔서 감사하다. 잊을 수 없는 추억이 될 것 같다"라고 벅찬 소감을 전했다. 또 "2026년 빅뱅의 20주년은 이제 막 시작됐다"라며 "곧 큰 이벤트로 찾아갈 테니 기다려 달라"고 말해 팬들의 기대감을 증폭시켰다.

첫 번째 공연을 성공적으로 마친 빅뱅은 오는 19일 다시 한번 '코첼라'에 출격해 레전드 무대를 탄생시킬 전망이다. 이를 신호탄으로 삼아 데뷔 20주년 기념 글로벌 투어의 대장정을 본격 가동, YG와 함께 전 세계 팬들과 호흡할 이들의 행보에 관심이 집중된다.

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