지구의 날 맞아 주목받는 한우…'저탄소 축산물' 해법 부상

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푸드 마일리지 줄이고 탄성비 강조

자원순환으로 '지속가능 축산' 전환

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 22일 지구의 날을 맞아 일상 속 탄소 저감 실천이 확산되는 가운데 저탄소 축산에 대한 관심이 높아지고 있다. 생산과 유통 전 과정의 환경 영향을 고려하는 소비가 늘면서 국내에서 생산·소비되는 한우의 가치가 재조명되고 있다.

한우자조금관리위원회(한우자조금)는 지구의 날을 계기로 푸드 마일리지와 자원순환 구조 측면에서 한우의 환경적 가치를 강조하며 가치 소비 확산에 나선다고 21일 밝혔다.

한우는 국내에서 생산·도축·유통되는 대표적인 로컬푸드다. 장거리 운송이 필요한 수입 축산물과 달리 유통 거리가 짧아 운송 과정에서 발생하는 온실가스 배출을 줄일 수 있다.

[파리=뉴스핌] 이정아 기자 = 지난달 5일(현지 시각) 프랑스 파리 1구 몽토르괴유 거리에 위치한 유기농 식료품 전문 매장 'Naturalia'. 2025.10.01 plum@newspim.com

최근에는 식재료 선택 시 유통 단계까지 고려하는 소비 경향이 확산되면서, 한우 소비가 일상 속 탄소 발자국을 줄이는 방식으로 주목받고 있다.

한우 산업의 지속가능성은 자원순환 구조에서도 확인된다. 볏짚 등 농업 부산물을 사료로 활용해 폐기물 발생을 줄이고, 가축 분뇨는 유기질 비료로 가공해 농경지에 환원한다.

이른바 '경축 순환' 시스템을 통해 농업과 축산을 유기적으로 연결하고 화학비료 사용을 줄이는 효과를 낸다.

여기에 온실가스 저감을 위한 사양 관리 기술과 스마트팜 기반 정밀 사육 시스템 도입도 확대되고 있다. 생산 효율성과 환경 관리 수준을 동시에 끌어올리기 위한 시도다.

정부의 저탄소 축산물 인증제 참여 역시 확대되면서 농가 단위의 환경 관리 기준도 강화되는 추세다.

한우자조금은 환경적 가치에 대한 소비자 인식을 높이기 위해 체험형 교육 프로그램도 운영하고 있다.

학생과 일반 소비자를 대상으로 한우와 환경의 관계, 산업 간 연계 구조를 설명하고 농장 방문 체험 기회를 제공한다. 이를 통해 식품 선택 시 환경 요소를 고려하는 소비 문화를 확산한다는 계획이다.

이학교 전북대 동물생명공학과 교수는 "한우 산업은 지역 기반의 유통 구조와 경축 순환 시스템을 통해 환경 부담을 줄이기 위한 다양한 노력을 이어가고 있다"며 "소비자 또한 식품 선택 과정에서 생산과 유통 전반을 함께 고려하는 흐름이 확대되고 있는 만큼, 한우는 이러한 변화 속에서 의미 있는 선택지가 될 수 있다"고 설명했다.

한우. [사진=한우자조금] 2026.04.21 plum@newspim.com

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