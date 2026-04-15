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2026.04.15 (수)
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저탄소 축산물 사면 15% 환급…축평원, 그린카드 포인트 지원

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  • 축산물품질평가원이 15일 저탄소 인증 축산물 소비 확대를 위해 그린카드 연계 포인트 지원사업을 시행한다.
  • 저탄소 축산물은 온실가스 배출량 10% 이상 줄인 농가에 인증되며 별도 유통된다.
  • 그린카드 결제 시 구매액 15% 에코머니 적립되며 서울우유 유제품 등부터 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유제품 14종 시작…한우·돼지고기 확대

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 축산물품질평가원이 저탄소 인증 축산물 소비를 늘리기 위해 구매 금액의 최대 15%를 포인트로 돌려주는 지원사업을 시행한다.

축산물품질평가원은 환경부 그린카드와 연계한 포인트 적립 지원사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 저탄소 축산물 소비 기반을 확대하고 일상 속 탄소중립 실천을 유도하기 위해 마련됐다.

저탄소 축산물 인증제는 국가 인증을 받은 농가 가운데 사육 과정에서 탄소 감축 기술을 적용해 온실가스 배출량을 평균 대비 10% 이상 줄인 경우 부여된다.

그린카드. [사진=축산물품질평가원] 2026.04.15 plum@newspim.com

해당 제품은 일반 축산물과 구분된 별도 유통 과정을 거쳐 공급된다.

소비자가 저탄소 인증 축산물을 그린카드로 결제하면 구매 금액의 15%를 에코머니 포인트로 적립받는다. 이 중 11%는 축산물품질평가원이, 4%는 한국환경산업기술원이 분담한다.

포인트 적립은 롯데마트, 이마트, 농협 하나로유통, 홈플러스, 이랜드리테일 등 주요 유통매장에서 가능하다.

현재 서울우유의 저탄소 인증 우유를 포함한 유제품 14종이 대상이며, 향후 한우와 돼지고기까지 확대할 계획이다.

박수진 축산물품질평가원장은 "소비자가 일상에서 탄소중립과 친환경 소비를 쉽게 실천할 수 있도록 돕는 실질적 지원책"이라며 "저탄소 축산물 인증제를 활성화해 지속 가능한 축산업 기반을 구축하겠다"고 밝혔다.

plum@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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