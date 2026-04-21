강동구, 출생아 수 증가율 서울 1위…인구 유입·혼인 증가 효과

AI 핵심 요약beta
- 강동구가 21일 서울시 자치구 중 2025년 출생아 수 증가율 1위를 기록했다고 밝혔다.
- 출생아 수는 전년 대비 19.97% 증가하고 합계출산율은 0.76명으로 3위를 차지했다.
- 혼인 34% 증가와 인구 유입으로 지표 개선됐으며 출산 지원 정책을 확대한다.
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합계출산율 0.76명, 서울 3위 기록
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 강동구는 서울시 자치구 가운데 2025년 출생아 수 증가율 1위를 기록했다고 21일 밝혔다. 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면, 강동구의 2025년 출생아 수는 전년 대비 19.97% 증가해 서울시 자치구 중 가장 높은 상승률을 나타냈다.
출생아 수뿐만 아니라 합계출산율 지표에서도 의미 있는 성과가 확인됐다. 강동구의 2025년 잠정 합계출산율은 0.76명으로 서울시 자치구 중 3위를 차지했다. 이는 2024년 4위에서 한 계단 상승한 것으로, 최근 5년간 꾸준히 합계출산율 상위권을 유지하고 있다.
이 같은 지표 개선은 혼인 증가와 인구 유입 확대가 주요 요인으로 분석된다. 강동구의 2025년 혼인 건수는 2892건으로 전년 대비 약 34% 증가했으며, 최근 인구 50만 명을 돌파하는 등 젊은 층의 유입과 정착이 지속되고 있다. 구는 이러한 흐름이 향후 출생 관련 지표의 안정적인 성장을 견인할 것으로 내다봤다.
한편, 구는 긍정적인 인구 흐름을 지속하기 위해 보다 촘촘한 지원 정책을 추진 중이다. 임신·출산·양육 정보를 담은 '강동 맘편한 세상' 안내 책자를 통해 정보 접근성을 높이고, 모든 출산 가구에 기저귀와 종량제봉투를 지원하고 있다.
또 다자녀 특별장려금과 입학축하금으로 경제적 부담을 완화하고, 서울시 자치구 최대 규모의 가사서비스 지원과 함께 '강동형 교사 대 아동 비율 개선사업'을 63개소로 대폭 확대하는 등 아이가 있는 가정이 실질적으로 체감할 수 있도록 정책 역량을 집중하고 있다고 덧붙였다.
이수희 강동구청장은 "출생아 수 증가와 출산율 개선은 아이를 낳고 키우기 좋은 환경을 만들기 위해 구와 주민 모두의 노력이 만들어낸 성과"라며 "결혼부터 출산, 보육까지 모든 과정에서 부모와 아이가 행복할 수 있는 강동을 만들기 위해 세심한 조력자가 돼 함께하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com