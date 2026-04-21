[월간 ANDA] 유가·물가·금리 '삼중고'서 재테크 살아남기…5월호 발간

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 21일 월간 ANDA 5월호를 발간했다.
- 유가·물가·금리 삼중고 속 재테크 전략과 스태그플레이션 분석을 다뤘다.
- 서울이코노믹포럼과 재테크·연예·시승기 콘텐츠를 소개했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김영현 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 발행하는 '월간 ANDA' 5월호가 21일 발간됐다.
이번 호에서는 유가·물가·금리 삼중고 상황에서 '재테크 살아남기'를 심도있게 분석했다.
커버 스토리에서는 ▲반세기 만에 돌아온 스태그플레이션 경고…인플레 자극하는 세 가지 축 ▲R보다 무서운 S의 늪…글로벌 경제 '5대 시나리오' ▲유가 급등 여파 고물가 장기화? '70년대 대응 공식' 그대로는 안 된다 ▲유가가 바꾼 금리의 우상향…시장 "한은, 연내 100bp 인상 간다" ▲재계 '비상경영' 상시 모드로…투자·고용 계획 다시 짠다 ▲유가·물가·환율 삼각파고…생활경제 전반 짓누른다 등을 집중적으로 다뤘다
뉴스핌 창간 23주년 기념으로 열린 '제14회 서울이코노믹포럼'도 눈길을 끈다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'이라는 주제로 정쟁을 넘어 실용으로 나아가는 정치의 방향, 교육과 사회의 AI 대응 전략, 그리고 주거 복지와 저출산 극복을 위한 국가 정책을 구체화하는 토론의 장으로 마련됐다. 정·재계 인사 600여 명 참석, 열띤 토론을 벌였다.
재테크 코너에서는 ▲S&P500, 역발상 매수 신호 켜졌다 ▲"어려운 금융 용어 쉽게 풀어줍니다"…핀플루언서, 믿어도 될까요? ▲'여성 보험' 경쟁 후끈…질병 넘어 '임신·출산'도 보장 확대 등의 내용을 소개한다.
이외에도 ▲[주식 고수] 김도형 삼성운용 ETF컨설팅본부장 "하반기는 성장 테마가 유망" ▲[연예 포커스] '시장의 지배자' BTS 신기록 질주…韓·美·英 차트 다시 장악했다 ▲[시승기] 제로백 3.4초 '우아한 전기차 괴물'…제네시스 GV60 마그마도 관심을 끈다.
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