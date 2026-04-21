삼성바이오에피스, 美 암학회서 ADC 신약 전임상 결과 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오에피스가 17일부터 22일까지 샌디에이고 AACR에서 SBE303 데이터를 공개했다.
- SBE303은 넥틴-4 표적 ADC로 기존제 대비 결합 특이성과 약물 전달 효율이 개선됐다.
- 안전성 평가에서 피부 독성과 ILD가 관찰되지 않아 넓은 치료 안전역을 확보했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오에피스는 17일부터 22일까지 미국 샌디에이고에서 열린 미국암연구학회(AACR 2026) 연례 학술대회에서 항체-약물접합체(ADC) 신약 'SBE303'의 연구 데이터를 처음으로 공개했다고 밝혔다.
SBE303은 종양세포에서 과발현되는 넥틴-4(Nectin-4) 단백질을 표적으로 하는 차세대 ADC 항암제로, 삼성바이오에피스가 오픈 이노베이션 전략에 따라 국내외 파트너사인 인투셀과 프론트라인과의 공동 연구 및 라이선스 계약을 통해 개발 중인 첫 신약 파이프라인이다.
삼성바이오에피스는 현지시간 20일 열린 포스터 발표 세션에서 공개한 전임상 결과를 통해 SBE303이 기존 넥틴-4 표적 치료제 대비 항체의 종양세포 결합 특이성과 세포 내 약물 전달 효율이 개선됐다고 밝혔다.
특히 안전성 평가에서는 기존 넥틴-4 표적 치료제에서 흔히 나타나는 피부 독성이 개선된 결과를 보였으며, 심각한 부작용으로 알려진 간질성 폐질환(ILD)도 관찰되지 않았다. 체내 독성 반응이 나타나지 않는 최대 투여량인 '최대 내약 독성용량(HNSTD)'은 40 mg/kg으로 나타났다. 이를 통해 넓은 치료 안전역을 확보, 향후 임상 적용 가능성을 확인했다.
삼성바이오에피스 신동훈 임상의학본부장(부사장)은 "이번 연구를 통해 항체 의약품 개발 역량을 다시 한번 입증했다"며 "SBE303의 후속 임상을 통해 효능과 안전성을 갖춘 차세대 ADC 항암제 개발 가능성을 지속적으로 검증해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 삼성바이오에피스는 미국과 한국 등에서 SBE303의 글로벌 임상 1상을 진행 중이다. 해당 임상은 올해 3월부터 2030년 7월까지 진행성 불응형 고형암 환자 149명을 대상으로 안전성과 초기 유효성 등을 평가할 예정이다.
sykim@newspim.com