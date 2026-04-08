삼성바이오에피스, 전 임직원 AI 교육 추진…"바이오 AI 전문가 양성"

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오에피스가 8일 전 임직원을 대상으로 AI 교육을 시행한다고 밝혔다.
- 인천 송도 사옥의 AI 아카데미에서 약 1000명이 4월부터 7월까지 7시간 이상의 실무 중심 교육을 받는다.
- 회사는 AI 전담 부서 주도로 각 본부별 맞춤형 AI 에이전트 개발을 추진하며 신약 개발 등에 활용한다.
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최소 7시간 이상 이론·실습 이수
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오에피스가 전 임직원을 대상으로 한 인공지능(AI) 교육을 통해 바이오 제약 산업에 특화된 AI 전문가 양성에 나선다고 8일 밝혔다. AI를 단순 보조 수단이 아닌 핵심 기술로 내재화하고자 전사 차원의 AI 교육 시행에 나선다.
회사는 인천 송도 사옥 내 AI 전용 교육장 'AI 아카데미'를 구축하고, 임직원들이 상시적으로 AI 교육을 이수할 수 있는 환경을 마련했다. 이를 기반으로 약 1000여 명의 임직원은 4월부터 7월까지 최소 7시간 이상의 AI 이론 및 실습 교육을 받는다. 교육 과정에는 생성형 AI 활용, 직무별 AI 모델 설계, 업무 자동화 등 실무 중심 내용이 포함된다.
이번 교육은 단순 역량 강화에 그치지 않고, 조직 전반에 AI 전문성을 확산하는 데 목적이 있다. 삼성바이오에피스는 AI 전담 부서 주도의 태스크포스(TF)를 구성해 각 본부와 팀별로 맞춤형 'AI 에이전트' 개발을 추진하며, 현업에 적용 가능한 AI 인재를 지속적으로 육성할 계획이다.
이와 함께 회사는 디지털 트윈 기술을 활용한 의약품 개발 기간 단축, 내부 보안망 기반 AI 인프라 구축, 외부 파트너와의 협력을 통한 AI 기반 신약 후보물질 발굴 등 다양한 영역에서 AI 활용도를 확대하고 있다. 이를 통해 기술 혁신과 인재 양성을 동시에 추진하며 변화하는 산업 환경에 대응한다는 구상이다.
강대성 삼성바이오에피스 피플팀장 상무는 "AI가 바이오 산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다"며 "임직원의 AI 역량 강화가 회사의 근본적인 경쟁력 제고로 이어지도록 지속적으로 추진할 것"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com