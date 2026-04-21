삼성전자, 밀라노 디자인위크서 AI 시대 '사람 중심 디자인' 선보여

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 20일부터 밀라노 디자인위크에 참가해 AI 시대 사람중심 디자인을 선보였다.
- 오픈랩 형태 전시관에 갤럭시 폴더블 아트월과 AI XR 체험 등 120여점을 공개했다.
- 인간중심 디자인 공식 'AI X (EI+HI)'를 소개하며 공감과 상상력 결합을 강조했다.
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120여점 제품·콘셉트 전시
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 현지시간 지난 20일부터 오는 26일까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 디자인 축제 '밀라노 디자인위크 2026'에 참가해 인공지능(AI) 시대의 사람 중심 디자인을 선보인다고 21일 밝혔다.
밀라노 비아 토르토나 27의 슈퍼스튜디오 피우에 마련된 전시 공간은 '디자인은 사랑의 표현'을 주제로 사람중심의 디자인을 강조했다. 삼성전자는 관람객들이 자연스럽게 디자인 가치를 체험할 수 있도록 오픈랩 형태로 전시를 구성했다.
12개의 몰입형 공간으로 이뤄진 전시관에는 실험적 미래 디자인 콘셉트와 최신 출시 제품 등 120여점이 공개됐다. 갤럭시 폴더블 폰으로 다양한 라이프스타일을 시각화한 아트월, 모바일과 가전의 연결을 보여주는 주방 체험 공간, AI가 일상을 어떻게 바꿀 수 있는지 제시하는 확장현실(XR) 체험 오디토리움 등이 전시됐다.
투명 스피커와 스크린으로 아날로그 감성을 디지털로 표현한 오디오 공간, 유기발광다이오드(OLED) TV(S95H)를 통해 개성과 다양성을 표현한 공간, 마이크로 RGB TV로 경험하는 예술적 거실 공간도 관람객들의 관심을 받았다.
삼성전자는 30여 년간 강조해온 인간중심 디자인 철학에 AI 시대의 라이프스타일을 투영한 새로운 디자인 공식 'AI X (EI+HI)'를 소개했다. 이는 AI의 진정한 가치가 공감과 상상력, 인간의 의도가 결합될 때 증폭된다는 의미를 담고 있다.
마우로 포르치니(Mauro Porcini) 삼성전자 DX부문 최고 디자인 책임자(CDO)인 사장은 "디자인은 사람들의 다양성을 반영하고 각기 다른 라이프스타일과 가치를 포용해야 한다"며 "삼성전자는 이번 전시를 통해 사람의 의도와 공감, 상상력이 결합된 디자인이 어떻게 우리의 삶을 더 의미 있게 변화시키는지 보여주고자 했다"고 말했다.
kji01@newspim.com