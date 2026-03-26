전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.26 (목)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

"3.3일 번다"…삼성전자, 시간·비용 다 줄인 '신혼 AI 가전' 승부수

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

세탁·건조 69분…30분 단축으로 연 78시간 절약
부스터 열교환기·프리히트 적용…속도·효율 동시 개선
구독·무상수리·금융 혜택…신혼 가전 비용 부담 완화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 '시간'과 '비용'을 동시에 줄이는 신혼가전 전략을 내놨다. 세탁·건조 시간을 단축한 신제품에 구매 부담을 낮춘 혜택을 결합한 구조다. 제품 경쟁력과 서비스 패키지를 묶어 체감 가치를 끌어올리는 데 초점을 맞췄다.

◆"69분 완성"…세탁·건조 시간 30분 줄인 '핵심 경쟁력'
삼성전자는 26일 2026년형 '비스포크 AI 콤보'를 공개했다. 신제품은 쾌속 코스 기준 69분 만에 세탁과 건조를 마친다. 최초 모델 대비 30분 단축된 수준이다.

성종훈 삼성전자 DA사업부 의류케어개발그룹 상무는 26일 서울 서초구 삼성 강남 매장에서 열린 간담회에서 "가장 큰 변화는 세탁 건조 시간 단축"이라며 "이번 신모델은 69분으로 최초 모델 대비 총 30분의 시간을 단축했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 26일 서울 서초구 삼성 강남 매장에서 열린 '2026년형 비스포크 AI 콤보' 기자간담회에서 질의응답을 진행하고 있다. 2026.03.26 syu@newspim.com

시간 단축 효과는 일상에서 체감할 수 있는 수준이다. 그는 "단순한 시간 절약을 넘어 고객의 일상의 여유를 제공하는 의미 있는 변화"라며 "일주일간 총 빨래를 세 번 한다고 가정을 했을 때 1년이면 약 78시간, 즉 3.3일의 시간을 절약할 수 있는 혁신"이라고 강조했다.

이 같은 변화는 건조 구조 개선에서 출발했다. 삼성전자는 3세대 열교환기 구조를 적용하고 부스터 열교환기를 추가했다. 열 분산과 온도 제어 효율을 높여 대용량에서도 성능 저하를 줄였다.

성 상무는 "보다 많은 빨래를 건조하기 위해서는 더 많은 열을 방출해야 하지만 온도가 높아지면 오히려 성능이 떨어지는 한계가 있었다"며 "제품 후면에 부스터 열교환기를 추가해 대용량에서도 성능 저하 없이 제습 효율을 극대화했다"고 말했다.

건조 방식도 바뀌었다. 탈수 단계부터 내부 온도를 높이는 프리히트 방식을 적용했다. 성 상무는 "탈수 구간에서부터 온도를 높여 건조 시작 시 열교환기가 최대 성능으로 작동하도록 했다"며 "전체 건조 시간을 줄일 수 있다"고 설명했다.

에너지 효율도 개선했다. 그는 "프리히트 과정에서 일부 에너지가 사용되지만 전체 건조 시간이 줄어들면서 결과적으로 최대 35%의 소비 전력을 줄일 수 있다"고 밝혔다.

제품 경쟁력은 용량 확대까지 이어졌다. 건조 용량은 20kg으로 늘었다. 일체형 기준 최대 수준이다. 성 상무는 "초기 15kg에서 18kg를 거쳐 이번에 20kg까지 구현했다"며 "일체형 세탁기 건조기 중 최초로 20kg 대용량을 구현한 혁신"이라고 강조했다.

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장이 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기 출시 행사에서 신혼부부 대상으로 진행되는 프로모션 행사를 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

◆구독부터 무상수리까지…신혼가전 '구매·관리 부담' 낮춘다
삼성전자는 시간 절약에 더해 비용 부담 완화에도 나섰다. 신혼부부를 중심으로 구매부터 관리까지 전 과정을 지원하는 혜택을 확대한다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 CE팀장은 "삼성전자는 고객의 고민을 덜어드리기 위해 구매 여정 전반을 새롭게 설계했다"고 말했다.

우선 구독 서비스를 앞세워 초기 비용 부담을 낮춘다. 김 팀장은 "구독 서비스는 초기 구매 부담을 낮추는 동시에 지속적인 관리에 편리성까지 제공하며 신혼 고객에게도 최적화된 방식으로 운영하고 있다"고 설명했다.

설치와 유지 관리 부담도 줄인다. 설치 후 재방문 점검을 제공하고 야간과 주말 설치 서비스도 지원한다. 김 팀장은 "웰컴 케어 서비스를 통해 엔지니어가 설치 후 2개월 이내에 재방문해서 최적의 활용 방법을 다시 한 번 안내해드릴 수 있도록 하고 있다"고 말했다.

이사 상황도 고려했다. 김 팀장은 "전월세 등으로 이사가 잦은 신혼부부들을 위해서 이사 후 재설치 그리고 종합 점검 서비스를 일괄적으로 지원하는 등 고객의 라이프 사이클 전반에 맞춰 일관된 사용 경험을 준비하고 있다"고 밝혔다.

구매 혜택도 강화했다. 멤버십 가입 시 무상수리 기간 연장과 포인트 제공이 이뤄진다. 김 팀장은 "홈스 클럽에 가입하시면 최대 3년까지 무상 수리 서비스를 연장하는 등 신혼부부가 체감할 수 있는 실용적인 혜택을 제공하고 있다"고 말했다.

금융 혜택과 추가 지원도 마련했다. 김 팀장은 "은행 및 카드사와의 제휴를 강화하면 실질적인 부담을 경감하고자 하고 있다"고 설명했다. 이어 "신혼여행 경비 부담이 커지고 있는 우리 신혼부부들에게 여행 상품권도 제공을 검토하고 있다"고 말했다.

삼성전자는 시간과 비용 두 축을 동시에 줄이는 전략으로 신혼가전 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 김 팀장은 "결혼 준비부터 가전 구매까지 경제적 부담을 함께 나누고 싶다"고 강조했다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동