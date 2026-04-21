이란 협상대표 "위협 속 협상 거부…전장서 새 패 꺼낼 준비"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과의 종전 협상에서 이란 측을 대표하는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 미국의 해상봉쇄를 강도 높게 비판하며 협상 거부 의사를 시사했다.

갈리바프 의장은 21일(현지시간) 자신의 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "(미국 대통령 도널드) 트럼프는 봉쇄를 강행하고 휴전을 위반함으로써 협상 테이블을 항복 테이블로 만들거나 재개전을 정당화하려 하고 있다"고 주장했다.

갈리바프 의장은 이어 "우리는 위협의 그늘 아래서 하는 협상을 받아들이지 않는다"며 "지난 2주간 전장에서 새로운 패를 꺼낼 준비를 해왔다"고 경고했다.

이는 2주 간의 임시 휴전 만료 시한을 앞두고 나온 발언으로, 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 미-이란 2차 협상의 개최 여부가 더욱 불투명해졌다.

앞서 20일 트럼프 대통령은 블룸버그 통신과의 전화 인터뷰에서 이란과의 휴전 시한이 미국 동부시간 기준 22일 저녁(한국시간 23일 오전)까지라며, 휴전을 연장할 가능성은 매우 작다고 밝혔다.

협상은 21일부터 시작되고, 미군의 대이란 해상봉쇄는 합의 체결까지 지속될 것이라고 알렸다. 양국이 지난 7일 휴전에 합의했고, 당초 21일까지가 2주 휴전 시한으로 여겨졌지만 이날 트럼프 대통령이 사실상 휴전 기간을 하루 연장한 것으로 풀이된다.

합의가 되지 않을 경우, 휴전 만료 후 즉각 전투가 재개 되느냐는 질문에 트럼프 대통령은 "합의가 없다면 분명히 그럴 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com