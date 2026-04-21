미 뉴욕타임스 "이란 대표단, 화요일에 파키스탄으로 출발할 예정"

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 이란 대표단이 미국과의 2차 휴전 협상을 위해 21일 협상 장소인 파키스탄 수도 이슬라마바드로 출발할 계획이라고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 20일(현지 시각) 보도했다.

그 동안 이란 측은 호르무즈 해협 재봉쇄 문제를 둘러싸고 미국과 갈등이 커지면서 2차 협상에 참가하지 않겠다는 강경한 입장을 밝혔지만 이날 협상 참여를 긍정적으로 검토하고 있다는 소식이 흘러나온 데 이어 결국 회담 참석 쪽으로 선회한 것으로 관측된다.

NYT는 협상에 정통한 이란의 고위 당국자 2명을 인용해 "이란 대표단이 미국과의 협상을 위해 화요일 파키스탄으로 이동할 계획"이라고 말했다.

이 당국자들은 지난 1차 협상 때 이란 대표로 나섰던 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 "미국에서 J.D. 밴스 부통령이 협상 대표로 나올 경우 내가 대표로 나갈 것"이라고 말했다고 전했다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 밴스 부통령이 이끄는 미국 협상팀이 수 시간 내로 파키스탄에 도착할 것이라고 말했다.

미국과의 협상을 위해 파키스탄 이슬라마바드를 방문한 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장 등 대표단이 지난 11일(현지 시각) 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리를 만나고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

ihjang67@newspim.com