전국 광역단체장 4월21일 일정

AI 핵심 요약beta
- 강기정 광주시장이 21일 시정 기자차담회와 옛 전남도청 방문 일정을 가졌다.
- 김영록 전남지사와 김관영 전북지사가 본회의 및 현장행정을 진행했다.
- 박형준 부산시장과 박완수 경남지사가 기자회견과 브리핑을 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲강기정 광주시장
- 시정 관련 기자차담회(10:30 시청 기자실)
- 옛 전남도청 복원 현장 방문(14:00 옛 전남도청)
▲김영록 전남지사
- 제398회 임시회 본회의(10:30 본회의장)
▲김관영 전북지사
- 주요 사업장 현장행정 (10:00 장수군, 무주군)
▲김영환 충북지사
- 현안 관련 언론브리핑(10:30 브리핑룸)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 화공 굿모닝 특강(377회);세계속의 경북 원자력 미래(07:20 다목적홀)
- 실·국·원장 간부회의(09:30 원융실)
- 인사교류자 임용장 수여식(11:00 행정부지사실)
- 2026년 경북산림사관학교 개강식(13:20 청송임업인종합연수원)
- 지방공항 연계 관광활성화 현장 토론회(15:00 대구시청 산격청사)
▲이장우 대전시장
- 외부 일정 없음
▲김하균 세종시장 권한대행
- 호주 정치인 대표단 면담(15:00 세종실)
- 4월 읍면동장 회의(16:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 외부 일정 없음
▲여중협 강원도지사 권한대행
- 임기제 공무원 임용장 수여 (09:30 행정부지사실)
- 2026년 관리자급 공무원 대상 갑질예방교육(15:00 별관 대회의실)
▲박형준 부산시장
- 구 침례병원 공공병원화 촉구 기자회견(14:20 국회 소통관)
- 언론 인터뷰-경향신문(14:50 서울본부)
- KBS1 사사건건 방송출연(16:00 KBS신관)
▲박완수 경남지사
- 경남도민 생활지원금 관련 브리핑(09:40 프레스센터)
▲김두겸 울산시장
- 현대자동차 미래모빌리티 소부장 육성 상생협력 업무협약(11:00 시장실)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲김동연 경기지사
- 제389회 임시회 제1차 본회의(11:00 도의회)
▲오영훈 제주지사
- 제주대학교 제12대 총장 취임식(10:00 제주대)
[전국종합=뉴스핌]