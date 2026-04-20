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李대통령 "파사석탑 개척정신으로 '새 길' 열자…조선 협력이 새 출발점"

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  • 이재명 대통령이 20일 인도 국빈 방문 중 비즈니스 포럼에서 교역 확대를 주문했다.
  • 파사석탑 인연을 강조하며 첨단산업 협력과 CEPA 개선을 제안했다.
  • 인적 교류와 주가드·대동정신 결합으로 경제 협력 도약을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한-인도 비즈니스 포럼 참석
'교역 2배·첨단산업 시너지·인적 교류'
3대 협력 제안…600여명 기업인 참석
이재용·정의선·구광모 대기업 총출동

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 한-인도 경제인들에게 교역 확대와 첨단산업 협력, 인적 교류를 중심으로 하는 경제 협력의 질적 도약을 주문했다.

이 대통령은 이날 인도 뉴델리 바라트 만다팜에서 열린 '한-인도 비즈니스 포럼'에 참석해 이같은 내용의 3대 협력 방향을 제안했다.

특히 이 대통령은 2000년 전 가야국 김수로왕과 인도 아유타국 공주 출신인 허황옥 황후의 인연을 상징하는 '파사석탑'을 언급하며 불확실성을 극복하고 새로운 길을 개척하는 경제인들의 도전 정신을 독려했다.

이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관 오찬장에서 '갤럭시 Z플립7'으로 셀카를 촬영하고 있다. [사진=청와대]

◆ 역사적 인연 산업으로 연결..."파사석탑 개척 의지 되새겨야"

이 대통령은 먼저 양국의 오랜 인연을 강조했다. 이 대통령은 "인도의 해양문명은 2000년 전 한반도에도 와 닿았다"며 "허 황후가 바다를 건널 때 실어 온 파사석탑은 거센 풍랑을 잠재우고 길을 열어주었다고 전해진다"고 말했다.

이 대통령은 "파사석탑은 위험과 불확실성을 극복하고 새 길을 개척하고자 했던 인류의 굳은 의지를 말해준다"며 "만약 파도가 두렵다고 항해를 포기했다면 우리의 인연은 시작되지 못했을 것"이라고 말했다.

이 대통령은 "이제 양국의 관계는 역사적 인연을 넘어 서로의 일상과 산업 속에서 더욱 깊어지고 있다"며 "현대자동차와 삼성전자, LG를 비롯한 한국 기업은 인도 경제와 인도 국민의 삶 속에 깊이 뿌리 내렸고 일라이언스 제이에스더불유(JSW) 등 인도 기업도 한국과 함께 글로벌 시장에서 협력을 확대해 나가고 있다"고 설명했다.

이재명 대통령이 20일 오전(현지시간) 뉴델리 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 인도 측 수행원들과 악수하며 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

◆ "교역 규모 2배 이상 확대...CEPA 개선 통해 안정적 제도 기반 마련"

경제협력의 질적 도약을 이룰 첫 번째 과제로 교역과 투자 확대를 꼽았다. 이 대통령은 "현재 양국의 교역 규모는 인도의 거대한 경제규모에 비해 아직 충분하지 않은 수준"이라며 "이는 곧 앞으로 성장 가능성과 협력 가능성이 크다는 의미이기도 하다"고 말했다.

현재 양국 교역 규모는 260억 달러(38조원) 수준이다. 경제 규모가 비슷한 동남아국가연합(ASEAN·아세안)과 견주면 10분의 1 수준이다.

이 대통령은 "인도의 역동성을 새로운 돛으로 삼아 현재의 교역 규모를 2배 이상으로 확대해 나가야 한다"며 "한-인도 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA) 개선 협상이 조속히 진전을 이뤄내 두 나라 기업이 안정적으로 협력할 수 있는 제도적 기반을 마련해야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 "나렌드라 모디 인도 총리와 가장 빠른 시간 내에 가시적 결과를 만들어 내기로 합의했다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 19일(현지시간) 인도 뉴델리의 한 시내 호텔에서 동포 만찬 간담회를 갖고 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆ "인도 AI와 한국 제조 경쟁력 결합...조선 분야 협력이 새로운 출발점"

두 번째 방향으로 첨단산업을 활용한 미래 준비를 제안했다.

이 대통령은 "세계적 수준인 인도의 인공지능(AI) 소프트웨어 역량과 한국의 반도체와 배터리, 자동차, 조선의 제조 경쟁력이 결합되면 두 나라는 막대한 시너지를 낼 수 있다"고 확신했다.

이번 정상회담의 주요 성과로 조선 분야를 꼽았다. 이 대통령은 "조선 분야 협력은 두 나라 산업협력의 새로운 출발점이 될 것"이라며 "조선소 건립 양해각서(MOU) 체결을 시작으로 더욱 다양한 분야에서의 협력을 펼칠 수 있기를 기대한다"고 희망했다.

이재명 대통령이 20일 오전(현지시간) 뉴델리 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 나렌드라 모디 총리와 만나 합장으로 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

◆ "문화교류는 항해의 동력...주가드와 대동정신의 만남"

경제 협력을 넘어선 사람 중심의 교류도 강조했다.

이 대통령은 "지속가능한 협력은 결국 신뢰에서 시작된다"며 "경제 협력이 함께 항해하는 배라면 문화 교류는 그 배를 앞으로 나아가게 하는 동력과도 같다"고 비유했다.

이 대통령은 인도의 혁신정신과 한국의 공동체정신의 결합을 제안했다.

이 대통령은 "인도의 주가드(Jugaad) 정신은 제한된 환경 속에서도 창의적인 해법을 찾아내는 혁신의 힘이며, 한국의 대동정신은 연대와 협력을 통해 공동의 번영을 이루는 가치"라고 설명했다.

이 대통령은 "두 정신이 함께 이어진다면 한-인도 협력은 어떠한 파도에도 흔들리지 않으며 거대한 성과를 만들어 낼 것"이라며 "한국은 인도의 가장 든든하고 신뢰할 수 있는 동반자로서 더 넓고 찬란한 미래를 향해 함께 나아가겠다"고 강조했다.

이재명 대통령(왼쪽 두번째)과 김혜경 여사(네번째), 드루파티 무르무 인도 대통령(세번째), 나렌드라 모디 총리가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 라슈트라파티 바반에서 열린 공식 환영식에서 기념사진을 찍고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆8년 만의 한국 정상 인도 국빈방문…韓 기업인 250명 참석 

8년 만에 이뤄진 한국 정상의 인도 국빈 방문을 계기로 열린 이날 포럼에는 양국 정부와 기업인 600여 명이 참석했다. 

한국 측은 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장, 류진 한국경제인협회 회장을 포함해 조선, 철강, 전기·전자, 자동차, 소비재 분야의 주요 기업인 250여 명이 참석했다.

인도 측에서는 아난트 고앤카 인도상공회의소 회장과 비제이 산카르 산마르(Sanmar) 그룹 회장, 수브라칸트 판다 인디안 메탈스 앤 페로알로이즈 대표, 라비칸트 루이야 에사르(Essar) 그룹 부회장, 라지브 메마니 인도산업연맹 회장, 자얀트 아차랴 제이에스더불유(JSW) 스틸 최고경영자(CEO)를 포함해 화학과 철강, 바이오, 소재 분야의 기업인 350여 명이 참석했다.

the13ook@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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