전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.20 (월)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

이란 외무부 "美와 2차 회담 지금으로서는 계획 없어"…오만해 선박 충돌에 휴전 흔들

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이란이 미국의 오만만 선박 나포와 해상 봉쇄를 이유로 2차 종전 협상 중단을 공식 선언했다.
  • 이란 외무부 대변인은 미국이 휴전을 위반하며 외교 의지가 없다고 비판했다.
  • 미국은 항모를 홍해로 이동시키며 군사 긴장이 다시 고조되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美, 이란 화물선 강제 장악에 테헤란 격앙…"명백한 침략 행위"
이란 "미사일 협상 불가"…제럴드 포드 홍해 이동에 군사 긴장도 고조

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이란의 휴전 이후 추진되던 2차 종전 협상이 오만만 선박 나포와 해상 봉쇄를 둘러싼 충돌로 급격히 흔들리고 있다. 이란은 미국이 자국 상선을 공격하고 봉쇄를 지속하고 있다며 "현재로서는 다음 협상 라운드 계획이 없다"고 공식 선언했다.

20일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 테헤란에서 열린 기자회견에서 "지금 이 순간 말씀드리자면, 다음 협상 라운드에 대한 계획은 없다"고 밝혔다.

그는 "미국은 모순된 행동과 지속적인 휴전 위반을 통해 외교를 진지하게 추구할 의지가 없다는 점을 보여줬다"며 "말과 행동 사이의 명백한 모순이 미국의 의도에 대한 이란 국민의 불신을 더욱 키우고 있다"고 말했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인. [사진=이란 외무부 홈페이지]

◆ "투스카호 나포는 침략 행위"…이란 강경 반발

또 미군이 19일 오만만에서 이란 국적의 화물선 투스카 호를 나포한 사건을 "유엔 결의안에 명시된 침략 행위"로 간주하며 "말과 행동의 명백한 모순은 미국에 대한 이란 국민의 불신을 더욱 깊어지게 할 뿐"이라고 지적했다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 직접 밝힌 오만만 선박 차단 작전 이후 나온 공식 반응이다.

트럼프 대통령은 오만만에서 미 해군의 정선 명령을 거부한 이란 화물선 투스카 호를 나포했다며, 소셜미디어에 "우리는 그들의 선박을 완전히 확보했으며, 선적 화물을 확인 중이다!"라고 썼다.

이에 대해 이란 군사작전을 총괄하는 하탐 알안비야 중앙사령부는 미국이 휴전을 위반했다고 강하게 반발했다.

사령부 대변인은 "미군이 이란 상선에 발포해 항해 시스템을 무력화하고 해병대를 승선시켰다"며 이를 "해상 해적행위(maritime piracy)"라고 규정했다.

이어 "이란군은 미국에 맞설 준비가 돼 있으며, 미국의 무력 공격에 대해 곧 대응할 것"이라고 경고했다.

◆ 파키스탄 2차 회담 사실상 무산

이란 국영 IRNA 통신도 이란이 미국과의 2차 회담에 참여하지 않기로 했다고 보도했다.

당초 파키스탄 이슬라마바드에서 추가 협상이 추진될 것으로 알려졌으며, 백악관 관계자는 JD 밴스 부통령과 스티브 위트코프 중동특사, 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너가 회담에 참석할 예정이라고 전했다.

그러나 미국의 해상 봉쇄 유지와 선박 나포 사건 이후 협상 분위기는 급속히 냉각된 모습이다.

이란 고위 소식통도 로이터에 "방어 역량, 특히 미사일 프로그램은 협상 대상이 아니다"라고 밝혔다.

이 소식통은 핵 프로그램을 둘러싼 이견 역시 여전히 해소되지 않았으며, 미국의 호르무즈 해협 봉쇄 지속이 평화 협상을 훼손하고 있다고 지적했다.

◆ 美 항모 홍해 이동…군사 긴장 다시 고조

미국도 군사적 대비 태세를 강화하고 있다.

CNN은 미 정부 관계자를 인용해 핵 추진 항공모함 USS 제럴드 포드가 지중해를 떠나 현재 홍해에서 작전 중이라고 보도했다. 이는 휴전이 연장되지 않고 대이란 공격이 재개될 가능성에 대비한 조치로 해석된다.

휴전 연장 여부를 둘러싼 불확실성이 커지는 가운데, 양측의 해상 충돌과 군사력 재배치가 겹치면서 중동 긴장은 다시 고조되고 있다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동