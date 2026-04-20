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'경북교육감 출마' 이용기 "'학생 건강·학습권 보장' 중등분야 8대 정책 제시"

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  • 이용기 예비후보가 20일 중등 분야 8대 정책을 발표했다.
  • 학생 건강권 보장 위해 0교시 폐지와 9시 수업 시작을 추진한다.
  • 학원 교습 밤 10시 제한과 사회진출 지원금 100만 원을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

20일 정책발표회..."청소년 무상교통·9시 수업시작·사회진출지원금 100만원" 약속

[구미=뉴스핌] 남효선 기자 = 민주진보 진영 단일후보로 경북교육감 선거에 출사표를 던진 이용기 예비후보가 학생들의 건강권과 학습권 보장에 초점을 맞춘 '중등 분야 8대 정책'을 내놓았다.

이번 경북교육감 선거를 앞두고 '경북교육살리기 70일 대장정'에 나선 이 예비후보는 '대장정' 27일 차인 20일, 구미 YMCA 강당에서 중등교육(중학교·일반계고·특성화고) 정책 공약 발표회를 열고 '학생의 건강권과 학습권'을 중심에 둔 중등 분야 8대 정책 공약을 발표했다.

민주진보진영 단일후보로 경북교육감 선거에 출사표를 던진 이용기 예비후보가 20일 구미YMCA 강당에서 '학생의 건강권과 학습권'을 중심에 둔 중등 분야 8대 정책 공약을 발표하고 있다.[사진=이용기 예비후보] 2026.04.20 nulcheon@newspim.com

이날 이 예비후보가 제시한 '8대 중등 공약'은 △청소년 무상교통 △교복 선택권 보장 △특성화고 현장실습 개선 △사회진출 지원금 등이 담겼다.

이 예비후보는 "일부 고등학교에서 실시하는 '0교시 수업'은 비교육적 발상으로, 학생의 충분한 수면을 방해하고 학교 교육과정의 정상 운영을 가로막는다"고 지적하고 " '0교시 수업 폐지'와 '9시 수업 시작' 정책을 추진하겠다"며 '학생 건강권 보장'을 강조했다.

이 예비후보는 '사교육 과열' 해법도 제시했다.

이 예비후보는 "경북은 타 시·도보다 늦은 시각까지 학원 교습을 허용하고 있다"며 "중·고등학생 학원 교습 시간을 밤 10시로 제한해 학생들의 건강권을 보장하고 자기 주도적 학습 역량을 키우겠다"고 약속했다.

또 이 예비후보는 또 사회진출 지원금 등 공적 지원책도 내놓았다. 이 예비후보는 "사회진출을 준비하는 과정이 오롯이 학생과 가정의 몫이 돼서는 안 된다"며 " '사회진출 지원금 100만 원 지급'은 단순한 재정 지원을 넘어 우리 사회가 청소년에게 내미는 공적 지원"이라고 강조했다.

그러면서 이 예비후보는 사회진출 지원금 예산 확보 계획 관련 "2026년도 경북교육청 예산은 총 5조 5893억 원"이라면서 "이 중 1107억 원 규모의 과도한 기관운영비에서 약 160억 원가량을 확보하고 그 외 예산은 필요 불급한 사업 예산을 삭감하면 전체 사회진출 지원금 예산 확보가 가능하다"며 구체적인 예산 마련 방안을 설명했다.

민주진보진영 단일후보로 경북교육감 선거에 출사표를 던진 이용기 예비후보가 20일 구미YMCA 강당에서 '학생의 건강권과 학습권'을 중심에 둔 중등 분야 8대 정책 공약을 발표하고 있다.[사진=이용기 예비후보] 2026.04.20 nulcheon@newspim.com

이 예비후보는 교권 보호 방안도 제시했다.

이 예비후보는 "교사들이 분리 요청할 수 있는 법제도가 올해 3월부터 생겼다"면서 "문화로서 관계 형성을 해결하도록 하고, 교사들이 분리 요청할 수 있도록 하고 교육청이 보호할 수 있도록 해 주어야 한다"며 "중요한 것은 교사와 학생과의 관계 형성"이라고 강조했다.

또 이 예비후보는 구미에 건립 중인 경북도립도서관의 비용 증가 문제에 대해서는 "의사결정 절차를 투명하게 하겠다. 청소년의회, 학부모의회, 교직원의회를 통하여 정책을 투명하게 집행하겠다"고 말했다.

이용기 예비후보는 "이번 중등 교육 분야 공약이 지향하는 바는 경쟁 중심 교육에서 '존엄·권리·참여' 중심 교육으로의 전환"이라고 피력하고 "학생 한 사람 한 사람의 삶을 지키는 교육 체계를 구축하겠다"며 거듭 학생 중심의 교육 정책 추진을 강조했다.

이용기 민주진보 경북교육감 예비후보는 31년간 중·고등학교 현장에서 근무한 평교사 출신으로 전국교직원노동조합 경북지부장을 역임했다. 현재 경북혁신교육연구소 공감 소장, 전국교육자치혁신연대 공동대표를 맡고 있다.

지난해 12월 12일 경북 지역 시민단체·시민이 결성한 '경북교육희망 2026 경선'에서 민주 진보 단일후보로 선출됐다. 

nulcheon@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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