전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.21 (화)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

'30조 수주' K-배터리, 벤츠 전동화 핵심 축 부상

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 메르세데스-벤츠가 20일 한국 배터리 기업과 전기차 공급망 협력을 확대했다.
  • LG에너지솔루션을 LFP 배터리 공급사로 공식화하며 25조 원 이상 수주를 확보했다.
  • 삼성SDI도 10조 원 규모 수주로 참여해 누적 30조 원을 넘어섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

LG엔솔 LFP 첫 공식화…삼성SDI도 합류
프리미엄·보급형 아우르는 공급망 구축

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 메르세데스-벤츠가 전기차 배터리 공급망을 재편하는 과정에서 한국 배터리 기업과의 협력을 확대하고 있다. 공급 물량이 수십조 원 규모로 커지면서 전동화 전략 내에서 K-배터리 비중이 한층 높아지는 흐름이다.

20일 업계에 따르면 메르세데스-벤츠는 글로벌 전기차 경쟁력 강화를 위해 주요 협력사들과 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다. 이 자리에서 핵심 파트너로 언급된 기업은 LG에너지솔루션과 삼성SDI다.

(사진 왼쪽부터) 올라 칼레니우스, 메르세데스-벤츠 그룹 AG 이사회 의장 겸 CEO, 요르그 부르저 메르세데스-벤츠 그룹AG 이사회 멤버 겸 최고기술책임자(CTO), 개발&구매 총괄. [사진=메르세데스-벤츠 그룹]

벤츠는 특히 LG에너지솔루션을 리튬인산철(LFP) 배터리 공급사로 공식화했다. 이는 LG에너지솔루션이 앞서 공시했던 배터리 공급 계약이 차량용 LFP라는 점이 처음 확인된 것으로, 국내 배터리 기업이 독일 완성차에 LFP를 공급하는 첫 사례다.

업계에서는 LG에너지솔루션이 벤츠로부터 확보한 수주 규모만 25조 원 이상으로 보고 있다. 양사는 2024년 10월 이후 대규모 공급 계약을 잇달아 체결하며 협력 범위를 확대해 왔다. LFP 배터리뿐 아니라 차세대 원통형 '46시리즈'까지 포함되며 프리미엄과 중저가 시장을 모두 아우르는 공급망이 구축된 상태다.

삼성SDI와 메르세데스-벤츠가 20일 서울 강남구 신사동 안다즈 서울강남에서 전기차 배터리 공급 계약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. (왼쪽부터) 삼성SDI 허은기 중대형사업부장과 최주선 대표이사 사장, 메르세데스-벤츠 요르그 부르저 최고기술책임자와 올라 칼레니우스 회장. [사진=삼성SDI]

삼성SDI 역시 벤츠의 주요 배터리 공급사로 이름을 올렸다. 구체적인 계약 규모는 공개되지 않았지만, 업계에서는 약 10조 원 수준의 대형 수주로 추정하고 있다.

이에 따라 두 기업이 벤츠로부터 확보한 누적 수주 규모는 30조 원을 넘어선 것으로 평가된다. 글로벌 프리미엄 완성차 업체가 한국 배터리 기업과 대규모 협력 관계를 구축한 것은 기술 경쟁력과 공급 안정성을 동시에 인정받은 결과로 해석된다.

LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장. [사진=LG에너지솔루션]

이번 협력은 단순한 물량 공급을 넘어선다는 점에서도 의미가 있다. LG에너지솔루션의 LFP 및 46시리즈, 삼성SDI의 고효율 각형 배터리가 벤츠 전동화 로드맵의 핵심 축으로 자리 잡으면서, 배터리 폼팩터와 소재 기술 전반에 걸친 전략적 협력이 본격화되는 모습이다.

특히 중국 업체들이 강점을 보였던 LFP 시장에서 LG에너지솔루션이 유럽 프리미엄 완성차를 고객으로 확보한 점은 주목할 대목이다. 가격 경쟁력뿐 아니라 품질과 신뢰성 측면에서도 경쟁력을 입증했다는 평가가 나온다.

업계 관계자는 "유럽 프리미엄 브랜드의 상징인 벤츠가 한국 기업들과 수십조 원 규모 협력을 맺은 것은 제품 신뢰도를 보여주는 대표적 사례"라며 "앞으로도 한국 배터리 업체들의 독보적인 품질 경쟁력과 제품 포트폴리오가 시너지를 창출하며, 글로벌 전기차 수요 정체기를 극복하고 성장을 가속화 할 것"이라고 말했다.

kji01@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동