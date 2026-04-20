삼성SDI, 메르세데스-벤츠 뚫었다…차세대 전기차 배터리 첫 공급

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전기차용 하이니켈 NCM 배터리 다년 공급

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성SDI가 메르세데스-벤츠에 전기차 배터리를 처음 공급한다. 글로벌 프리미엄 완성차 브랜드에 대한 본격 공급이 시작되면서 배터리 고객 포트폴리오 확대에 속도가 붙는 모습이다.

삼성SDI는 20일 오전 서울 강남구 신사동 안다즈 서울강남에서 메르세데스-벤츠와 차세대 전기차 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다. 이 자리에는 최주선 삼성SDI 대표이사 사장과 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장 등 양사 경영진이 참석했다.

삼성SDI와 메르세데스-벤츠가 20일 서울 강남구 신사동 안다즈 서울강남에서 전기차 배터리 공급 계약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다.(왼쪽부터) 최주선 삼성SDI 대표이사 사장, 요르그 부르저 메르세데스-벤츠 최고기술책임자. [사진=삼성SDI]

공급될 배터리는 높은 에너지 밀도를 구현하는 하이니켈 니켈·코발트·망간(NCM) 소재가 적용됐다. 주행 거리를 극대화하면서 장수명과 고출력 성능을 갖춘 것이 특징이다. 삼성SDI의 독자 기술로 개발된 안전성 솔루션도 포함된다.

메르세데스-벤츠는 공급받는 배터리를 향후 출시될 중소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)와 쿠페 모델에 탑재할 계획이다.

삼성SDI와 메르세데스-벤츠가 20일 서울 강남구 신사동 안다즈 서울강남에서 전기차 배터리 공급 계약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. (왼쪽부터) 삼성SDI 허은기 중대형사업부장과 최주선 대표이사 사장, 메르세데스-벤츠 요르그 부르저 최고기술책임자와 올라 칼레니우스 회장. [사진=삼성SDI]

뿐만 아니라 양사는 차세대 배터리 선행 개발 등 미래 모빌리티 분야에서 협력을 확대하기로 했다.

삼성SDI 관계자는 "이번 파트너십은 양사가 가진 혁신 DNA의 결합"이라며 "글로벌 전기차 시장을 선도하기 위한 배터리 수주를 확보했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

삼성SDI와 메르세데스-벤츠가 20일 서울 강남구 신사동 안다즈 서울강남에서 전기차 배터리 공급 계약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. (왼쪽 다섯 번째부터) 삼성SDI 허은기 중대형사업부장과 최주선 대표이사 사장, 메르세데스-벤츠 요르그 부르저 최고기술책임자와 올라 칼레니우스 회장). [사진=삼성SDI]

kji01@newspim.com