벤츠 그룹, 삼성SDI·LG엔솔과 미래 모빌리티 협력 확대

삼성SDI와 다년간 하이니켈 배터리 공급계약 체결

LG에너지솔루션과 전략적 파트너십 재확인

벤츠 그룹 AG CEO " 한국기업들과 핵심 기술 분야 협력 확대"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠는 글로벌 자동차 산업 내 선도적 입지를 확고히하고 기술 협력망의 안정성을 한층 강화하기 위해 최고 경영진이 20일 서울에서 한국의 핵심 협력사들과 만나 전동화 및 디지털화의 잠재력을 극대화하기 위한 협력 확대 방안을 논의했다.

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 AG CEO는 이날 안다즈 서울 강남에서 진행된 미디어 라운드테이블에서 "이번 방한은 메르세데스-벤츠의 중요한 이정표를 기념하기 위함이다"며 "다년간 진행될 신차 출시 캠페인의 초석인 디 올-뉴 일렉트릭 C-클래스를 선보이고, 한국의 주요 공급사들과의 전략적 협력을 통해 차세대 혁신의 기반을 다지고자 한다"고 말했다.

요르그 부르저 최고기술책임자(CTO)도 "메르세데스-벤츠는 우수한 경쟁력을 갖춘 한국 기업들과 핵심 기술 분야에서 협력을 확대하고 있다"며 "이번 협력을 통해 전동화 및 디지털화, 그리고 미래 모빌리티 분야의 혁신을 더욱 가속화할 것이다"고 덧붙였다.

(사진 왼쪽부터) 올라 칼레니우스, 메르세데스-벤츠 그룹 AG 이사회 의장 겸 CEO, 요르그 부르저 메르세데스-벤츠 그룹AG 이사회 멤버 겸 최고기술책임자(CTO), 개발&구매 총괄 [사진=메르세데스-벤츠 그룹]

앞서 올라 칼레니우스 CEO와 요르그 부르저 CTO는 이날 오전 안다즈 서울 강남에서 삼성SDI 최주선 대표이사 사장과 차세대 전기차 플랫폼에 적용될 하이니켈(high-nickel) 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결하며 글로벌 배터리 공급망을 한층 강화했다.

양사는 그동안 기술 협력 강화를 위한 방안을 지속적으로 논의해 왔다. 지난 2025년 11월 첫 회동에 이어 체결된 이번 계약을 통해 양사는 협력 관계를 공고히 하는 한편, 메르세데스-벤츠 전동화 전략의 핵심인 고성능 배터리의 안정적인 공급망을 확보하게 됐다.

요르그 부르저 CTO는 "전고체 베터리 같은 경우에는 상당히 흥미로운 기술"이라며 "삼성SDI를 비롯해 여러 파트너들과 함께 현재 대화중에 있다"고 설명했다.

또한, 디스플레이 및 배터리 분야 등에서 장기적인 협력을 이어오고 있는 LG그룹과의 긴밀한 파트너십을 다시 한번 확인했다.

LG에너지솔루션은 지난해 10월 리튬인산철(LFP) 배터리 공급 업체로 선정됐으며, 이전에도 다양한 세그먼트의 배터리 공급 업체로 선정된 바 있다. 메르세데스-벤츠는 LG에너지솔루션과의 공고한 협력을 바탕으로 차량 세그먼트별 특성에 최적화된 배터리를 적용하며 글로벌 전동화 전략을 차질 없이 추진해 나갈 계획이다.

칼레니우스 CEO는 "지난번 한국에 왔을 떄 LG와도 최고 임원급과 회의를 했고 여러 분야의 협력에 관한 것"이라며 "오늘 삼성SDI와 서명을 한 것이 중요한 회의였고 LG와도 장기적 파트너십에 대한 대화가 있을 것"이라고 말했다.

요르그 부르저 CTO는 "배터리 공급은 전세계 공급로부터 전체 플랫폼에 들어가는 글로벌한 네트워크를 구축하는 것이 중요하다"며 "한국기업들과 파트너십을 더욱 확대할 계획을 가지고 있다"고 밝혔다. 그는 이어 "전략적인 공급 파트너와 만나고 지속적인 대화가 필요하다"며 "LG는 배터리에만 국한된 것이 아니라 중형 세그먼트에 하이퍼 스크린을 공급하는 기업이기도 하다"고 덧붙였다.

y2kid@newspim.com